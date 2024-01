Claudio Baglioni si ritira, il lungo addio del divo sulle sue note immortali

Elton John ci ha messo cinque anni: in confronto appaiono una bazzecola i mille giorni (di lui e di noi) che Claudio Baglioni impiegherà, da oggi al 2026, per congedarsi dal pubblico. Annunciare l’addio, comunicare urbi et orbi il ritiro dalle scene e nel frattempo però impegnarsi in un infinito ultimo tour è ormai una moda consolidata nello splendido mondo del pop. Nostalgico, melanconico, mai così sentimentale, il valzer degli addii è semplicemente efficacissimo ai fini di convincere a partecipare al proprio show il maggior numero possibile di fan.

Claudio Baglioni lascerà le scene entro il 2026

Ci sta però, conoscendo (da circa sessant’anni) l’esondante Baglioni, che a dettare le farraginose regole d’ingaggio del “giro d’onore“ del divo Claudio non sia l’avidità di sold out ma la voglia sincera, il folle desiderio di salutare uno a uno coloro che lo hanno amato, generazione dopo generazione, dalla Maglietta fina al Sanremo con Favino e Soldi di Mahmood.

Il lungo addio servirà a diluire il dispiacere e l’ansia dei baglioniani: starà lì a dimostrare che ancora non è finita un’epoca, e con essa ancora non sono finiti – purtroppo? per fortuna? x? – i piccoli grandi amori, i passerotti e i poster, le cene seduti accanto ad un dolore, le strade facendo e i ganci in mezzo al cielo, i legnetti di cremino e le stesse mie tristi speranze. Non mancherà Baglioni perché continuerà a esserci – al top della forma e della performance, ha detto di sé ieri – per circa tre anni, e poi si sa, Rick Moody insegna: la musica è uno dei pochi ambiti dell’attività umana in cui è probabile che la parola anima, persino tra i laici, regni incontrastata, e l’anima romantica e idealista del patrimonio popolare Baglioni risuona inestinguibile nell’esistenza dei suoi fan. Un’anima forse vintage, certo amorosa e salvifica – così lontana e diversa dall’avvelenato caos di oggi.