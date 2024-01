Claudio Baglioni annuncia il ritiro dopo 60 anni di palcoscenico e canzoni. “Il mio giro d’onore”

Assago, 20 gennaio 2024 - Dopo 60 anni di palcoscenico e di canzoni Claudio Baglioni si ritira. L'annuncio al Forum di Assago, dove stasera il cantautore romano, 72 anni, ha in programma la prima replica milanese di quel ‘aTUTTOCUORE’ portato al debutto giovedì scorso alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Come specificato nell'incontro coi media, questo giro di concerti è l'ultimo di Baglioni nei grandi spazi indoor. E l'inizio "del countdown" dell'addio alle scene. In replica ad Assago fino a lunedì (con ulteriori repliche il 5 e 6 febbraio) lo show di congedo dai palasport è atteso pure a Bologna il 2 e 3 febbraio, Firenze dall’8 al 10 febbraio, Livorno il 17 febbraio.

"Sono passati 60 anni di palchi e 55 di carriera. E' stata una grande avventura, voglio concedermi il giro d'onore, voglio suonare ancora 1.000 giorni e poi chiuderò la mia attività entro il 2026. Devo tanto alla sorte e mi voglio godere questi mille giorni di musica", ha detto Baglioni dando l’annuncio del congedo definitivo.

“Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti – ha continuato Baglioni – Mi sento di aver tagliato il traguardo di 60 anni e ho deciso di concedermi il giro d'onore e chiudere questa bellissima storia anche umana con tutte le curve in alto e in basso che mi ha concesso". Gli anglosassoni "lo chiamano anche giro della vittoria e io sento di dovere tanto alle persone che mi hanno accompagnato e mi piacerebbe godermi questo giro".

Tutto comincia nel 1964, quando Claudio Baglioni, appena tredicenne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di Paul Anka “Ogni volta”.

"Questa storia dura da un bel po' di anni. Nel 1964 ho salito i primi gradini di un palco per un piccolo festival”, racconta Baglioni.

Sono i primi passi della carriera dell’artista che ha segnato la storia della musica del nostro Paese e che nel 2024, a 60 anni da quel 1964, sceglie di dare il suo saluto finale alle grandi arene indoor portando in scena "aTUTTOCUORE".

In questo spettacolo che ha dato anche il nome al brano uscito in radio e in digitale il 6 febbraio “A tutto cuore” (Sony Music), primo inedito dalla pubblicazione dell’album “In questa storia che è la mia” – energia e passione si fondono per creare l’armonia perfetta tra musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali.

Il gran finale di "aTUTTOCUORE" sarà a Roma il 26 febbraio, nuova e quinta data al Palazzo dello Sport dopo i 6 maxi-eventi di settembre allo Stadio Centrale del Foro Italico.

Dopo il debutto nelle arene indoor del 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si prosegue con gli appuntamenti al Forum di Milano (20, 21 e 22 gennaio e 5 e 6 febbraio), all’InAlpi Arena di Torino (25, 26 e 27 gennaio), all’Arena Spettacoli Fiera di Padova (29 e 30 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 e 3 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8, 9 e 10 febbraio), al Pala Sele di Eboli (13, 14 e 15 febbraio), al Modigliani Forum di Livorno (17 febbraio) e al Palazzo dello Sport di Roma (22, 23, 24, 25 e 26 febbraio – nuova data).

“Ho tantissimi appunti che non ho nemmeno il coraggio di ascoltare. Tanti brani incompiuti. Ho scritto 365 canzoni, circa, inedite: non credo scriverò più canzoni, magari scriverò qualcos'altro”, ha aggiunto il cantautore. E infine, a chi gli chiedeva se ha intenzione di fare un disco in questi 1.000 giorni l'artista ha risposto: ''Sì, sicuramente sì''.