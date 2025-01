‘Un passo dal cielo 8’, terza puntata giovedì 23 gennaio: le anticipazioni

Giovedì 23 gennaio va in onda la terza puntata di Un passo dal cielo 8: le serie tv sarà in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1. Che cosa accadrà al commissario Nappi e ai personaggi della forestale di San Candido? Lo scorso 16 gennaio la seconda puntata è stata un altro successo di pubblico, con 4.101.000 spettatori davanti al piccolo schermo pronti a seguire le vicende della fiction di Rai 1, pari al 22.6% di share. Ecco le anticipazioni sulla terza puntata.

Un passo dal cielo 8: terza puntata

Il titolo del nuovo episodio che promette di incollare il pubblico allo schermo è “La bella addormentata”. Nella terza puntata di Un passo dal cielo 8, infatti, assisteremo al misterioso caso di Marta Ferrara, sprofondata nell’incoscienza di un lungo sonno inquietante a causa di un veleno. La donna viene trovata in una radura nel bosco, priva di sensi. I primi esami confermano che si tratta di un sonno indotto da un veleno: Vincenzo e Manuela tenteranno di salvarle la vita portando avanti le indagini su quale sia la provenienza della sostanza.

Parallelamente due eventi che ci terranno col fiato sospeso. Uno riguarda una sorpresa in casa Nappi, dove si festeggia grazie a una vincita inaspettata che, invece, vedrà Huber andare su tutte le furie. L’altro, invece, ha a che fare con Manuela e Nathan. Riuscirà Nathan a dare il meglio di sé almeno per una sera? Questo è quello che chiede Manuela a Nathan: cambiare, almeno per una volta, il suo stile di vita.

La terza puntata di Un passo dal cielo pone una riflessione sui segreti e le conseguenze di quando essi cadono in mani sbagliate. Infatti, le indagini sulla donna avvelenata porteranno a scoprire la sua provenienza da un contesto familiare con una profonda esperienza in fatto di erbe medicinali. Ma il pericolo è dietro l’angolo, soprattutto quando la fiducia è mal riposta...

Quando e dove vedere Un passo dal cielo 8

Giunto alla terza puntata, Un passo dal cielo 8 andrà in onda in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1, giovedì 23 gennaio. Le puntate precedenti possono essere recuperate tramite RaiPlay, dove continueranno a essere disponibili insieme ai nuovi episodi.