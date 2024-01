Tristán Ulloa: chi è Damián, il complice di Berlino nella serie tv Netflix

Nella serie spin-off de ‘La casa di carta’, ‘Berlino’, abbiamo conosciuto anche il personaggio di Damián. Fa parte della squadra creata dal protagonista e impegnata nella rapina di gioielli dal valore di 44 milioni di dollari. Damián è membro del gruppo insieme a Keila, un genio della sicurezza informatica, Cameron, avventuriera rock che vive al limite, Roi, un fabbro e Bruce, esperto in gadget e armi. Ma scopriamo qualche informazione in più su Tristán Ulloa, l’attore che veste i suoi panni.

Nato il 6 maggio 1970 in Francia, a Orleans, si è poi trasferito in Spagna e ha fatto il suo debutto nel cinema nel 1997 con il film “Abre los ojos” (Apri gli occhi) di Alejandro Amenábar. Poco tempo dopo gli è stata data l'opportunità di partecipare alla pellicola “Mensaka, pagine di una storia”, diretto da Salvador García Ruiz, che gli ha permesso di conquistare sempre una maggiore popolarità.

Cinema

Ha lavorato con registi come Julio Médem in “Lucía y el sexo" (film che ha aumentato ancora di più la sua fama a livello internazionale), Juan Luis Iborra per “Kilómetro 0”, Antonio Chavarrías in “Volverás” e ancora con Salvador García Ruiz in “Las voces de la noche”. Oltre alla carriera di attore, Ulloa ha deciso di mettersi alla prova anche come regista, nel 2007 si è messo dall'altra parte della macchina da presa, con il lungometraggio “Pudor”, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore Santiago Roncagliolo. Il film è composto da diverse storie, tutte incentrate sul sentimento della vergogna.

Televisione

Tristán Ulloa non ha disdegnato nemmeno il piccolo schermo. Il suo primo lavoro per la televisione è stato nel 1998, nella serie “La vida en el aire”, a cui è seguito il suo ruolo in “El comisario”, dal 1998 al 1999, che gli ha dato grande popolarità, e in cui ha interpretato il poliziotto Julio Ponce. Nel 2010 è entrato nel cast della serie “Gran reserva”. L'attore è stato nominato cinque volte per il Premio Goya e ha vinto il Premio come miglior attore al Cinespaña di Tolosa proprio per il suo ruolo in “Mensaka, pagine di una storia”.

Produzioni Netflix

Il 18 marzo 2019, è stato annunciato che Ulloa sarebbe stato scelto per il ruolo di Padre Vincent nella serie fantasy di Netflix “Warrior Nun”. Sviluppata come adattamento cinematografico, l'idea è stata ripensata come una serie televisiva per Netflix quando venne dato alla produzione un ordine di serie per una prima stagione. Le riprese si sono svolte in più località in Spagna, principalmente in Andalusia. La serie tv è stata presentata in anteprima il 2 luglio 2020, con recensioni generalmente positive ma è durata solamente due stagioni, dopo essere stata cancellata da Netflix nel dicembre 2022. Qualche mese dopo, il 15 agosto 2023, è stato annunciato un revival di “Warrior Nun” come trilogia cinematografica.

Nella recente produzione tv “Berlino”, Ulloa veste i panni di Damián, un professore filantropo e consigliere di Berlino. Appare come il confidente del protagonista, l'amico con cui passare le ore a chiacchierare, a bere e con cui salire su un palco per cantare “Felicità” di Al Bano e Romina, come accaduto in una scena diventata già cult in questa prima stagione.