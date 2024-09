Su Prime Video in arrivo ‘Citadel: Diana’, anticipazioni e curiosità

Roma, 18 settembre 2024 – Una nuova serie di spionaggio è pronta a sbarcare su Prime Video. Si tratta di ‘Citadel: Diana’, composta da sei episodi e ambientata in una Milano futuristica, in uscita il 10 ottobre sul servizio di streaming on demand di Amazon.

La protagonista è Matilda De Angelis, che veste i panni di Diana Cavalieri, un’agente sotto copertura della rete Citadel, impegnata a contrastare un'organizzazione criminale avversaria. Il nuovo capitolo si inserisce nell'universo della popolare serie ‘Citadel’, lanciata nell'aprile 2023, con l'obiettivo di creare spin-off ambientati in diversi Paesi, tutti connessi tra loro da una trama globale.

Trama

Siamo a Milano, nel 2030. Otto anni prima, l'organizzazione Citadel è stata distrutta da Manticore, un potente sindacato segreto. Da allora, Diana Cavalieri lavora sottotraccia, come talpa, all'interno dell'organizzazione nemica, cercando di sopravvivere dietro le linee degli antagonisti. Per riuscire nel suo intento, Diana dovrà stringere un'alleanza inaspettata con Edo Zani, figlio di Ettore Zani, capo della divisione italiana di Manticore, in lotta per il controllo del sindacato con altre famiglie europee.

Cast e produzione

Oltre a Matilda De Angelis, nel cast di ‘Citadel: Diana’ figurano Lorenzo Cervasio nel ruolo di Edo Zani, Maurizio Lombardi come Ettore Zani, insieme a Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz. Il regista è Arnaldo Catinari. Alessandro Fabbri ha curato anche la sceneggiatura, insieme a Ilaria e Gianluca Bernardini, Laura Colella e Giordana Mari.

Matilda De Angelis

In ‘Citadel: Diana’ Matilda De Angelis sfoggia un inedito caschetto asimmetrico un po’ più lungo, fino al collo, da un lato e corto fino alla tempia, dall’altro.

L’attrice, originaria di Bologna, classe 1995, si è già affermata a livello internazionale con la serie ‘The Undoing’ al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. È stata anche protagonista dell'adattamento cinematografico ‘Di là dal fiume e tra gli alberi’ con Liev Schrieber, per la regia di Paula Ortiz, e del film ‘Rapiniamo il Duce’ di Renato De Maria. In tv l’abbiamo vista in ‘Tutto può succedere’, ‘I ragazzi dello Zecchino d’Oro’, ‘Leonardo’, ‘Call My Agent’, ‘La legge di Lidia Poët’ (di cui è attesa la seconda stagione).

Vita privata

A gennaio 2023 l’attrice è stata pizzicata da alcuni paparazzi mentre si scambiava teneri baci con Alessandro De Santis, cantante del duo Santi Francesi. In precedenza De Angelis ha avuto una relazione con Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e di Margaret Mazzantini, tra i protagonisti italiani dell’ultima Mostra cinematografica di Venezia con il film ‘Diva futura’ in cui ha interpretato il manager del porno, Riccardo Schicchi, scomparso nel 2012.