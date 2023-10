‘Berlino’, spin-off de ‘La casa di carta’, esce il 29 dicembre su Netflix

La serie ‘Berlino’ sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Si tratta dell’atteso spin-off della serie-fenomeno spagnola ‘La casa di carta’ e si concentra sulla storia dell'iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso. ‘Berlino’ è composta da otto episodi ed è stata creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato, noti per ‘La casa di carta’ e ‘Sky Rojo’. Gli episodi sono scritti da Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva e Lorena G. Maldonado. La regia è affidata a Albert Pintó, David Barrocal e Geoffrey Cowper.

Trama

La trama è incentrata sui giorni d’oro di Andrés de Fonollosa, alias Berlino, fratello da parte di padre de Il Professore, Sergio Marquina (Álvaro Morte). Ne ‘La casa di carta’, alla fine della stagione, Berlino si sacrifica per salvare i suoi compagni e l’esito del colpo nella Zecca Reale di Spagna. Poco prima si era scoperto che era gravemente malato. Nello spin-off della serie de Fonollosa vive uno dei suoi momenti migliori, precedenti alla scoperta dei problemi di salute, e pianifica una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli dal valore di 44 milioni di euro grazie a un geniale stratagemma. Per portare a termine questo colpo, Berlino chiederà l'aiuto di uno dei tre gruppi con cui ha rubato in passato. “Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica”. È questa la considerazione iniziale di Andrés, da cui prende avvio lo spin-off. E le due cose sono “l'amore e un giorno di lavoro che frutta milioni”.

Cast

Pedro Alonso si cala di nuovo nei panni di Berlino, affiancato da un nuovo gruppo di complici. Michelle Jenner interpreta Keila, esperta di ingegneria elettronica; Tristán Ulloa è Damián, un professore filantropo e consigliere di Berlino; Begoña Vargas è Cameron, un kamikaze amante del rischio; Julio Peña Fernández interpreta Roi, il fedele seguace di Berlino; Joel Sánchez è Bruce, instancabile uomo d'azione della banda. Itziar Ituño e Najwa Nimri ritornano nei loro ruoli dell’ispettrice Raquel Murillo e dell’ispettrice Alicia Sierra.

Altri spin-off

Prima che fosse annunciata Berlino, il creatore e sceneggiatore de ‘La casa di carta’, Álex Pina, aveva parlato con la testata ‘Oprah Daily’, legata a Oprah Winfrey, della possibilità di uno spin-off. “Abbiamo molte possibilità per degli spin-off e penso che ciò sia dovuto alle identità forti e potenti dei personaggi," aveva detto. “Abbiamo sempre cercato di dare ai personaggi una struttura molto complessa e articolata. Quindi penso che praticamente ogni personaggio de ‘La Casa de Papel’ (il titolo in spagnolo della serie, ndr) presenti una dualità che vorremmo vedere sviluppata in uno spin-off. Potremmo seguirli in altri contesti”. Vedremo se dopo ‘Berlino’ seguiranno altri progetti di questo tipo, per la gioia dei fan de ‘La casa di carta’ e non solo.

Chi è Pedro Alonso

Pedro Alonso, nato nel 1971, oltre a essere un attore, è anche un artista e uno scrittore. Ha iniziato la sua carriera nel teatro dopo essersi laureato presso la prestigiosa Royal School of Dramatic Art di Madrid. Alonso ha poi debuttato in un lungometraggio nel film ‘Alma Gitana’ del 1996 per la regia di Chus Gutiérrez. In Spagna è diventato popolare recitando nella serie TV ‘Padre Casares’ nel ruolo di Horacio Casares. La fama mondiale, come ormai è noto, è arrivata per lui con ‘La casa di carta’. Tra le sue interpretazioni più recenti figura anche quella per ‘Il silenzio della palude’ (‘El Silencio del Pantano’) del 2019. Ha pubblicato il romanzo ‘Libro de Filipo’, ‘Il libro di Filippo’. Si sa che è padre di una giovane donna di nome Uriel, nata nel 1998 da una relazione poi terminata. Da anni Alonso fa coppia con Tatiana Djordjevic, artista e ipnoterapeuta francese con origini serbe.