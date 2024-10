Tra i 14 nuovi santi proclamati dal Papa ci sono i martiri di Damasco . Sugli altari anche suor Guerra

Il Papa lancia un nuovo appello per la pace e tra i Paesi cita la "martoriata" Palestina. Lo fa davanti ad una Piazza San Pietro gremita e in festa per la proclamazione di quattordici nuovi santi. Tra loro ci sono anche gli undici Martiri di Damasco, otto francescani e tre laici maroniti, che nel 1860 furono uccisi nel corso di un assalto al loro convento da parte dei drusi. La piazza è piena di bandiere del Libano per i tre fratelli maroniti. Agli altari sale poi anche la religiosa toscana Elena Guerra. A celebrare con papa Francesco ci sono i rappresentanti di quella Chiesa del Medio Oriente che vive sotto le bombe: il patriarca di Gerusalemme dei latini, Pierbattista Pizzaballa, e il patriarca maronita, il libanese Bechara Rai. Sono passati oltre 160 anni dall’eccidio di Damasco, ma le sofferenze in Medio Oriente sono ancora le stesse.