Harry Potter, ecco chi è l'erede “ideale” di Lord Voldemort

I fan puristi e affezionati alla saga cinematografica probabilmente avranno sbarrato gli occhi alla notizia di un rifacimento della storia per il piccolo schermo. I protagonisti di “Harry Potter” hanno fatto compagnia a intere generazioni, grazie ai numerosi capitoli usciti al cinema, agli incassi record e agli attori che hanno interpretato i personaggi principali. Un vero e proprio pezzo del cinema, evidente anche per chi non ha mai amato particolarmente la storia o il genere. A oggi sappiamo che diventerà realtà una serie tv incentrata su “Harry Potter”: i casting sono aperti, Warner Bros e HBO hanno confermato l’ordine e l’interesse per questo “reboot”, pronto a vedere la luce nel 2026.

Lord Voldemort: l’attore della saga originale ha un nome in mente per quel personaggio

Non essendo più coinvolti gli attori originali, è un lavoro molto delicato quello legato ai casting per scegliere quale attore può impersonare, al meglio, i vari ruoli disponibili. Ma c’è chi, sapendo di non poter tornare, ha espresso pubblicamente la sua preferenza facendo il nome del suo sostituto ideale.

Parliamo di Ralph Fiennes, lo storico e indimenticabile interprete del villain Lord Voldemort. L’attore ha dato una sorta di benedizione ufficiale al suo “successore”, indicando chi secondo lui sarebbe il più adatto per ricoprire quel ruolo difficile. E la sua preferenza è ricaduta su Cillian Murphy, vincitore di un premio Oscar per la sua applaudita prova attoriale in Oppenheimer di Christopher Nolan.

A onor del vero, il suo nome sta circolando da tempo nell’ambiente, tra rumors e fancasting, ma ora è arrivato anche il pollice su da parte di Fiennes. E chi meglio di lui può avere un’idea lucida e coerente? Ecco cosa ha dichiarato: “Cillian è un attore fantastico. È davvero un suggerimento perfetto. Sì, sarei felicissimo se venisse scelto lui”.

Se mai dovesse davvero accadere, però, si dovrebbe incastrare con tutti gli impegni dell’attore. Se l’ultimo film di Fiennes, The Return, uscirà nelle sale il 6 dicembre, Murphy, attualmente sta girando “The Immortal Man”, il seguito della serie di successo Peaky Blinders.

La notizia che HBO e Warner Bros stavano progettando di riportare alla luce la serie di Harry Potter per la TV è stato inizialmente svelato nell'aprile 2023. Francesca Gardiner sta scrivendo la serie, che sarà, invece, diretta da Mark Mylod.

A giugno, la Rowling, autrice dei romanzi della saga, ha detto di aver parlato con Gardiner e Mylod, che fungeranno anche da produttori esecutivi. E la scrittrice si è detta entusiasta del progetto, convinta che potrà essere un successo: "Entrambi hanno una passione genuina per Harry Potter e, avendo letto la sceneggiatura pilota di Francesca e ascoltato la visione di Mark, sono certa che lo show televisivo funzionerà e sarà ancora più che all'altezza delle aspettative”. Del resto, sicuramente un nuovo franchising legato alla storia di Harry Potter assicurerà nuova linfa e vita ai personaggi e anche ai romanzi stessi della Rowling, pronti a vivere un’altra stagione di vendite altissime insieme all’uscita della serie tv.

Al momento, a essere più credibile come voce per il cast, sembra essere quella legata a Mark Rylance, premio Oscar per Il ponte delle spie di Steven Spielberg, scelto per interpretare il ruolo del preside di Hogwarts, Albus Silente.