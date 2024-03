‘The Last Rifleman – Ritorno in Normandia’ esce il 23 marzo su Sky e Now

C’è attesa per l’esordio sempre più vicino, su Sky e sulla piattaforma Now, di ‘The Last Rifleman – Ritorno in Normandia’, nuovo film con protagonista Pierce Brosnan in uscita il 23 marzo.

Trama

In ‘The Last Rifleman’ scopriamo la storia del veterano della Seconda Guerra Mondiale Artie Crawford (che ha il volto di Brosnan). Ormai anziano, superati i novant’anni, dopo un lutto se ne va dalla sua casa di cura e lotta per tornare in Francia in occasione del 75° anniversario dello sbarco in Normandia. I ricordi del passato lo tormentano. Un senso di colpa lo perseguita da anni e si farà sentire più forte che mai durante il suo viaggio. Crawford è stato fuciliere reale dell’Ulster.

Realtà

La storia di ‘The Last Rifleman’ è ispirata alla storia vera del veterano della Seconda Guerra Mondiale Bernard Jordan. Ecco alcuni punti principali. - L’uomo, alle soglie dei novant’anni, riuscì a fuggire dalla casa di cura nell'East Sussex, prese un pullman in direzione Portsmouth, si imbarcò su un traghetto per la Francia. - Jordan, così, si diresse verso in Normandia per partecipare alla cerimonia commemorativa del 70° anniversario dello sbarco nel giugno 2014. - Il regista, Terry Loane, ha rivelato di essersi profondamente commosso dopo aver letto la sceneggiatura del film. Anche se, nello specifico, si tratta di una storia che affonda le sue radici nell’Irlanda del Nord – dal momento che si concentra su alcune persone e storie di quelle parti e su uno specifico reggimento – porta con sé un messaggio di speranza e perdono di carattere universale.

Pierce Brosnan

Il cineasta, inoltre, ha aggiunto che secondo lui il pubblico sarà stupito dall’interpretazione di Pierce Brosnan, da lui definito una rivelazione. Brosnan si è preparato molto alla parte. Come è stato riportato da testate quali ‘Belfast Telegraph’, l’attore, per esempio, ha guardato più volte il documentario dei veterani locali ‘We Fought on D-Day’ e è stato affiancato dal coach linguistico e dialettale Brendan Gunn per imparare l’accento della contea di Antrim. Il protagonista ha anche un bastone da passeggio in un negozio di antiquariato a Hollywood da utilizzare come oggetto di scena.

Cast

Oltre a Brosnan, gli altri interpreti di ‘The Last Rifleman’ sono: - Clémence Poésy (Juliette Bellamy) - Jürgen Prochnow (Friedrich Mueller) - John Amos (Lincoln Jefferson Adams) - Desmond Eastwood (Tony McCann) - Claire Rafferty (Vicky Tedjury), - Ian McElhinney (Tom Malcolmson) Il film è stato prodotto da: - Katy Jackson - John Leslie - Kevin Jackson.