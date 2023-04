The Ferragnez 2 esce il 18 maggio: si parlerà anche della crisi?

L'attesa per i fan della coppia costituita da Chiara Ferragni e Fedez sta finendo: il 18 maggio esce su Amazon Prime Video la seconda stagione della serie The Ferragnez. A comunicarlo sono stati gli stessi protagonisti, che lo hanno annunciato a mezzo social ovviamente. "E' molto importante perché racconta quasi tutto l'ultimo anno - ha spiegato l'imprenditrice digitale su Instagram -. Ci sono tante novità che vi dirò sotto data".

Detto che in estate arriverà lo Speciale Sanremo dei Ferragnez, perché uno spin off a sé stante sull'avventura sanremese con polemiche annesse era inevitabile, l'attesa è tutta per la crisi che la coppia ha vissuto ultimamente con tanto di rivelazione poi da parte di Fedez delle conseguenze che la cura di psicofarmaci aveva avuto sulla sua persona.

"Parleranno anche della crisi?", "Allora era tutta una montatura", "Hanno architettato tutto appositamente, che delusione", "Quanta cattiveria nei commenti... Ma se non vi interessano, non potete semplicemente smettere di seguirli?": il dibattito social, come di consueto quando si tratta di Fedez e Chiara Ferragni, è veemente. E probabilmente difficilmente le polemiche si placheranno entro breve. La certezza riguarda una legge di mercato ormai chiara a tutti: parlarne non può far altro che aumentare l’attesa.