The Equalizer, nuovi capitoli in arrivo: è ufficiale

Roma, 29 novembre 2024 – Lunga vita a The Equalizer. La serie cinematografica con protagonista Denzel Washington ha già confermato altri capitoli in arrivo, nei prossimi anni. Ecco cosa sappiamo, le prime indiscrezioni sulle pellicole in uscita.

Confermati The Equalizer 4 e 5

Denzel Washington sarà nuovamente protagonista dei prossimi due capitoli della saga cinematografica. Ad anticiparlo e confermarlo è stato lo stesso attore in occasione della promozione de “Il Gladiatore 2”. Parlando dei sui impegni, ha raccontato: "Ho detto a Sony che avrei fatto un altro Equalizer, e stiamo facendo il quattro e il cinque. Ho capito che i film di Equalizer sono anche per me, perché sono per la gente. Vogliono che vada a prendere i cattivi. 'Noi non possiamo prenderli, quindi vai tu a prenderli'. E io rispondo: 'Ok, lo farò! Aspettate lì. Torno subito!'". Con ironia ha quindi assicurato la sua presenza anche per la produzione del capitolo 4 e 5.

Nei film, l’attore interpreta Robert McCall, un ex-marine e agente della D.I.A., che vive a Boston e lavora – sotto copertura - come operaio. Contemporaneamente l’uomo è specializzato nel trattare con persone pericolose e ha diverse qualità e abilità che lo rendono unico nella gestione di casi complicati. Sembrava che potesse esserci uno stop visto che proprio Washington aveva dichiarato che avrebbe recitato solo in un paio di pellicole prima di ritirarsi e considerarsi ufficialmente “in pensione”. Ma così non sembra essere e, oltre a Equalizer 4 e 5 potrebbero esserci ulteriori progetti all’orizzonte.

Il successo della saga di “The Equalizer”

The Equalizer è un film thriller d'azione uscito nel 2014 diretto da Antoine Fuqua. La pellicola è principalmente basata sulla serie TV omonima degli anni '80 ed è il primo di tre film con Denzel Washington protagonista. Il cast include Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, David Harbour, Bill Pullman e Melissa Leo.

In questo primo capitolo, l’attore interpreta Robert McCall, un ex marine e agente della DIA, che torna in azione, sebbene con molti dubbi, per proteggere un'adolescente vittima di tratta dai membri della mafia russa. Le riprese si sono svolte nel Massachusetts da maggio 2013 a settembre 2013 ed è stato presentato in anteprima esclusiva al Toronto International Film Festival del 2014. Nonostante recensioni miste, ha incassato 192,3 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando un successo. E, a quel punto, si sono aperte le porte anche per gli altri seguiti.

The Equalizer 2 è uscito il 20 luglio 2018. Con un budget di circa 80 milioni di dollari è riuscito a incassarne oltre 190 in tutto il mondo. La trama è incentrata su un percorso di vendetta di McCall dopo che uno dei suoi amici è stato assassinato.

The Equalizer 3 è uscito il 1° settembre 2023 ed era stato pensato come l’ultimo atto di una ipotetica trilogia. L’ex marine scopre che i suoi nuovi amici in una piccola città del Sud Italia sono intimiditi dai membri della Camorra, dove si propone di salvarli dalla minaccia. Le riprese si sono svolte anche sulla costiera amalfitana, in Italia. Il budget era di 70 milioni di dollari e, al box office, ha superato i 191 milioni in tutto il mondo. Da qui la decisione di continuare la saga.