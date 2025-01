“Squid Game 2” su Netflix, gli errori che fanno impazzire i fan sui social

La seconda stagione di ‘Squid Game’, al pari della prima, si conferma un fenomeno globale. Dopo l’esordio su Netflix il 26 dicembre 2024, la serie sudcoreana – per la cui realizzazione ci sono voluti 12 anni – ha totalizzato quasi 70 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni online. Un successo senza precedenti. Tuttavia, alcuni particolare nella post-produzione hanno catturato l’attenzione degli spettatori più attenti, scatenando svariati dibattiti online oltre a quelli relativi ai suoi contenuti violenti.

La presenza del cameraman

Nella settima puntata della seconda stagione di ‘Squid Game’, precisamente al minuto 22:41, durante la scena della “rivolta” nell’episodio finale, un membro della troupe appare sullo sfondo. Si tratta di un cameraman vestito di nero, visibile per pochi secondi mentre riprende la scena con una cinepresa. Il momento è carico di tensione: i concorrenti, stanchi delle regole crudeli, si ribellano sparando alle guardie nel tentativo di interrompere il gioco. Il dettaglio non è sfuggito ai fan, ma non tutti credono che si tratti di una semplice svista. Alcuni utenti ipotizzano che il cameraman sia in realtà un personaggio inserito intenzionalmente nella trama. Secondo queste teorie, potrebbe essere un emissario del Front Man, incaricato di documentare la rivolta per scopi misteriosi.

Due tute, stesso numero

È emerso anche un secondo errore, scoperto dai fan, e ancora più curioso: nei primi episodi della stagione, durante il gioco ‘Red Light, Green Light’, due concorrenti indossano tute con lo stesso numero, il 355. Le immagini condivise online mostrano chiaramente l’incongruenza: il numero 355 appare prima su un giovane uomo e successivamente su un’altra persona, questa volta con occhiali e una capigliatura completamente diversa. Ciò che lascia perplessi rispetto a questa svista è il fatto che i numeri sulle tute hanno un ruolo cruciale nella narrazione di ‘Squid Game’. Servono a identificare i partecipanti e sono spesso utilizzati per introdurre colpi di scena, come nel caso del giocatore 001, che si rivela essere un infiltrato.

La presenza di due numeri identici potrebbe sembrare un dettaglio trascurabile, ma solleva interrogativi, soprattutto considerando l'attenzione maniacale tipica della produzione. Alcuni fan hanno già iniziato a ipotizzare che la ripetizione del numero 355 possa nascondere un significato segreto, ma l'ipotesi più probabile è che si tratti semplicemente di un errore nell’assegnazione delle tute. Molti si chiedono se, con la terza stagione di ‘Squid Game’ – la cui uscita è prevista proprio per il 2025 – sarà fornita una spiegazione a entrambe le anomalie o se queste resteranno solo curiosi aneddoti funzionali ad alimentare chiacchiere e ipotesi sui social.