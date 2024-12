Le serie tv su Sky e NOW in uscita a dicembre 2024

Dicembre è il mese ideale per lasciarsi coinvolgere da grandi storie, in un mix perfetto di avventura, dramma e intrattenimento. Pensando a questo, il palinsesto Sky, disponibile in streaming sulla piattaforma NOW, presenta una programmazione che attraversa generi iconici e accoglie nuove stagioni molto attese di serie che si sono già affermate nell’immaginario collettivo.

‘Piedone Lo Sbirro’

Esce il 2 dicembre, in 4 episodi. La trama segue il ritorno di Vincenzo Palmieri a Napoli dopo anni di assenza, deciso a chiudere i conti con il passato. Allievo del compianto commissario Rizzo, Palmieri è un poliziotto che rifugge le armi, preferendo approcci anticonvenzionali e umani per affrontare i casi. Tuttavia, conquistare la fiducia della sua nuova squadra non sarà semplice: dovrà dimostrare che il suo metodo, lontano dagli schemi tradizionali, è in realtà la chiave per risolvere anche i casi più intricati. Tra indagini ricche di colpi di scena, momenti di umorismo e introspezione, Palmieri si confronterà con una Napoli profondamente cambiata, ma ancora vibrante della sua essenza. Questo viaggio personale e professionale lo porterà a fare pace con i fantasmi del passato e a riconnettersi con le sue radici. Viene dunque riportato in scena lo spirito del leggendario commissario Rizzo, interpretato nel 1973 da Bud Spencer nel classico Piedone Lo Sbirro. In questa nuova produzione, Salvatore Esposito veste i panni di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia che incarna l’eredità morale del mitico Piedone. Accanto a lui, Silvia D’Amico interpreta la determinata commissaria Sonia Ascarelli, a capo del distaccamento di polizia al porto di Napoli. Fabio Balsamo è l’ispettore aggiunto Michele Noviello, pronto a supportare (e a volte sfidare) Palmieri.

‘Chicago Med’ (stagione 10), ‘Chicago Fire’ (stagione 13), ‘Chicago P.D.’ (stagione 12)

Dal 4 dicembre un triplo appuntamento per i fan della serie ‘Chicago’ declinata in vari capitoli. Nuovi dilemmi medici e umani attendono i protagonisti del Gaffney Chicago Medical Center, dove le vite dei pazienti si intrecciano con quelle dei professionisti della salute. Tra drammi personali e sfide professionali, i medici sono pronti a tutto pur di salvare vite. Anche la Squadra 51 dei pompieri è pronta a tornare in azione con missioni mozzafiato e momenti intensi. Tra incendi da domare e legami sempre più profondi, i pompieri di Chicago continuano a essere il cuore pulsante della serie. Torna anche il Dipartimento di Polizia della stessa città americana, alle prese con indagini ancora più intricate e situazioni al limite. Hank Voight e il suo gruppo affrontano crimini complessi, mettendo spesso alla prova i propri limiti morali e personali.

‘Outlander – settima stagione’

Il 14 dicembre torna la settima stagione di ‘Outlander’ con la seconda parte. Ispirata ai bestseller di Diana Gabaldon, la seconda parte della settima stagione di Outlander, il celebre dramma in costume creato da Ronald D. Moore, torna con nuovi emozionanti sviluppi. Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) si trovano ad affrontare sfide sempre più ardue, mentre l'ombra della Guerra d’Indipendenza americana si avvicina inesorabilmente. Tuttavia, non tutte le domande del passato hanno trovato una risposta: tra queste, spicca il mistero che avvolge l’omicidio della giovane Malva Christie, un enigma destinato a complicare ulteriormente le loro vite. Un mix di passione, suspense e avventura che promette di incantare ancora una volta i fan della saga.

‘Yellowstone – quinta stagione’

Dal 20 dicembre. Creata da Taylor Sheridan, la serie racconta le complesse vicende di John Dutton (Kevin Costner), determinato proprietario del celebre ranch Yellowstone, simbolo di potere e ricchezza, costantemente al centro di dispute e conflitti. Nella seconda parte della quinta e ultima stagione, la battaglia per proteggere il ranch si inasprisce fino a raggiungere l’apice. Dutton deve affrontare la pressione della Market Equities, pronta a stravolgere il territorio con i suoi progetti, e le rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock, che reclamano giustizia per le terre ancestrali. Oltre al Premio Oscar Costner, il cast stellare include Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley, che interpretano i figli di Dutton, coinvolti in questa lotta di potere e sopravvivenza.

‘The Walking Dead: The Ones Who Live’

Il 30 dicembre debutta l’attesissimo spin-off della celebre saga zombie. Al centro del racconto torna il rapporto tra l’ex sceriffo l’ex sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira). La nuova serie esplora ciò che è realmente accaduto ai due iconici protagonisti, raccontando una straordinaria storia d’amore in un mondo devastato. Separati da eventi apparentemente insormontabili, Rick e Michonne riescono a ritrovarsi, unendo le forze per affrontare insieme le sfide di un'apocalisse che mette alla prova il loro coraggio e la loro lealtà.