I film in arrivo su Sky e NOW a dicembre 2024

Anche nel mese di dicembre 2024, su Sky sono in arrivo titoli interessanti pronti ad arricchire l’offerta cinema nelle prossime settimane. A seguire potete scoprire quali pellicole approderanno, anche in streaming su NOW. Come sempre, accanto all’elenco ci saranno anche le date di uscita.

Come far litigare mamma e papà

Interpretato da Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis, Valentina Barbieri, Nino Frassica e Luca Vecchi, la commedia italiana è diretta da Gianluca Ansanelli ed è una pellicola perfetta da guardare in famiglia durante il periodo delle festività. Ecco la sinossi ufficiale del film: “Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta, fatta di sorrisi, coccole e merende biologiche. Ma Gabriele, che ha tutto questo, non lo sopporta. Per lui, la felicità sta nell’avere genitori separati, come i suoi compagni di classe, che hanno doppi regali, doppie vacanze, doppia paghetta e videogiochi illimitati. Circondato dalle attenzioni costanti di mamma Miriam (Carolina Crescentini) e papà Stefano (Giampaolo Morelli), complici e innamorati più che mai, Gabriele si sente in trappola. Quando i suoi genitori gli rivelano il desiderio di trasferirsi fuori città, realizza che l’unica soluzione per evitare questo incubo è farli separare! Con l’aiuto della sua amica del cuore Rebecca, mette in atto un diabolico piano per raggiungere il suo obiettivo”. In arrivo dal 23 dicembre 2024.

Wonka

Sarà esattamente il giorno di Natale la data scelta per la distribuzione su Sky e NOW di Wonka, pellicola perfetta per la giornata (e la serata) del 25 dicembre 2024. Il protagonista è interpretato da Timothée Chalamet, pronto a prendere per mano e accompagnare lo spettatore nel magico e colorato mondo di Willy Wonka. Rispetto al celebre film “Charlie e la fabbrica di cioccolato”, qui ci troviamo davanti a un prequel fantasy-musicale tratto dall’universo di Roald Dahl. La storia permetterà di scoprire le origini del cioccolataio più famoso del cinema, il suo primo incontro con gli irresistibili Umpa Lumpa e i sogni che lo porteranno a sfidare le convenzioni dell’epoca per dare vita a una fabbrica straordinaria. Oltre al già citato Chalamet (che sta vivendo anni d’oro dopo il grande successo di “Chiamami col tuo nome”), troviamo anche Hugh Grant in un ruolo esilarante e grottesco. Questa la trama che dà il via alle avventure: “Willy Wonka è un giovane cioccolataio che giunge in una nuova città, con l’idea di aprire un negozio dove produrre e vendere la propria cioccolata. Nonostante le ottime premesse e il grande entusiasmo, il suo impegno appare inizialmente vanificato dall'opposizione dei tre affermati cioccolatai del luogo, ovvero Slugworth, Prodnose e Fickelgruber”.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero

Bisognerà attendere il 30 dicembre per poter vedere, invece, “Godzilla e Kong: Il Nuovo impero”, un film che ha ottenuto un grande successo al box office internazionale, confermando la potenza e la forza di questo franchise. Nel 2024 è stato il terzo miglior incasso dopo Dune - Parte due e Inside Out 2 nonché il film del MonsterVerse e su Godzilla insieme a King Kong più redditizio. La sinossi ufficiale recita così: “Godzilla e Kong si trovano a dover affrontare una minaccia colossale nascosta nelle profondità del pianeta, che mette in discussione la loro stessa esistenza e la sopravvivenza della razza umana”.