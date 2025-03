Nicole Kidman mattatrice. Un thriller con ironia da attrice e produttrice

"Ogni giorno mi sveglio nel miglior posto sulla faccia della terra, Holland, in Michigan. Mi guardo intorno e mi sembra un sogno. È semplicemente perfetto", afferma Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga con il volto di Nicole Kidman in Holland, thriller attraversato da una vena ironica diretto da Mimi Cave, disponibile su Prime Video. "Sembrerà che abbiamo tutto sotto controllo. Dietro l’apparenza, però, è come se fossimo strangolati", chiosa la donna.

Scritto da Andrew Sodroski, il film è ambientato nella placida contea degli Stati Uniti fondata dagli olandesi americani nella seconda metà dell’Ottocento. Tra tulipani e mulini a vento, Nancy vive una vita da cartolina con lo stimato marito Fred (Matthew Macfadyen) e suo figlio Harry (Jude Hill). Ma quando la donna e il collega Dave (Gael García Bernal) iniziano a sospettare di un segreto, scopriranno che niente nelle loro vite è come sembra. "Nancy è una persona che ha ben chiaro cosa voglia dire vivere un’esistenza idilliaca, ma in lei c’è un’irrequietezza e un desiderio latente – sottolinea Kidman – Mi definisco un’attrice caratterista, adoro creare personaggi. Non mi considero una star del cinema. Credo che in lei ci sia un’innocenza che trovo davvero attraente. Oltre a un senso di meraviglia, cosa che non avevo mai avuto modo di provare".

Una co-protagonista fondamentale nel film è proprio la cittadina di Holland. "Nel contesto attuale colpisce il suo senso di identità comunitaria – sottolinea García Bernal – Il film racconta come questo microcosmo dialoghi con il mondo", con le sue tradizioni e parate cittadine.

"Una fetta del passato lì è rimasta intatta. È uno sfondo davvero cinematografico che penso aiuti a raccontare visivamente una storia difficile da etichettare – spiega la regista – La bellezza di ciò che siamo in grado di fare oggi è che possiamo attraversare i generi e toccare nelle persone molti punti emotivi diversi. Credo che Holland sia un viaggio davvero divertente. Fa ridere, spaventa e tiene con il fiato sospeso. Spero che le persone si lascino andare tra questi diversi generi".

Nicole Kidman riveste anche il ruolo di produttrice. "Abbiamo avuto degli intoppi, come accade in ogni produzione. Sono dovuta intervenire in momenti diversi, ma principalmente si trattava di riuscire a realizzare il progetto, cosa molto difficile oggi – ammette l’attrice - Ho la possibilità di supportare altre persone che vogliono intraprendere lo stesso percorso di esplorazione e sperimentazione artistica che amo, trovando dietro la macchina da presa professionisti che fanno lo stesso davanti l’obiettivo. È un dono magnifico il viaggio che stiamo vivendo. E non dimenticherò mai quanto sia glorioso, perché sono tante le persone che non riescono a farlo nella propria vita. Non lo do mai per scontato".

Una cittadina apparentemente perfetta, una strampalata indagine amatoriale e una goffa storia d’amore sono alcuni degli ingredienti alla base della pellicola. Ma l’attrice cosa si augura che Holland regali al pubblico? "Spero sia una visione inaspettata e che le persone si sintonizzino, premano play e dicano: “Mi siederò sul divano, guarderò questo film e mi divertirò“ – confida Kidman – E che vada proprio così, perché in questo momento storico ne abbiamo bisogno".