Chi sono i protagonisti dei biopic sui Beatles diretti da Sam Mendes

Il regista premio Oscar Sam Mendes è pronto a tornare con un progetto monumentale che coinvolgerà la storia della band più famosa di sempre: i Beatles. Quattro biopic, ciascuno dedicato a un membro della band e raccontato secondo il suo punto di vista. Il tempo per vedere le pellicole realizzate è ancora lontano, ma i nomi dei protagonisti che presteranno i volti a Paul McCartney, George Harrison, John Lennon e Ringo Starr sono già stati resi noti.

Chi interpreterà i Fab Four

A vestire i panni di McCartney sarà Paul Mescal, arrivato alla notorietà grazie al ruolo di Connell nella serie tv ‘Normal People’ ed entrato ufficialmente nell’olimpo hollywoodiano per il ruolo da protagonista nel kolossal ‘Il Gladiatore II’ di Ridley Scott in cui interpreta Annone/Lucio Vero Aurelio.

Anche Joseph Quinn è comparso nella pellicola di Scott nel ruolo dell’imperatore Geta ed è stato l’indimenticato Eddie Munson nella serie ‘Stranger Things’. L’attore, che interpreterà la Torcia Umana nel remake de ‘I Fantastici Quattro’, sarà George Harrison.

John Lennon avrà invece il volto di Harris Dickinson, che di recente è stato Samuel, lo stagista che fa perdere la testa a Nicole Kidman e la sottomette in una storia tossica nel thriller erotico ‘Babygirl’.

Barry Keoghan, rivelazione grazie a ‘Saltburn’ e che nel 2023 ha ricevuto una candidatura all’Oscar come Migliore attore non protagonista per il suo ruolo nel film ‘Gli spiriti dell'isola’, sarà infine Ringo Starr.

Il progetto di Mendes

Per interpretare i Beatles la scelta è ricaduta, dunque, su attori che sono al momento sulla cresta dell’onda e, questo, di certo alza di molto le aspettative su un progetto che già di per sé è un unicum. Soprattutto, però, avere volti così amati dai giovani, non sembra una decisione casuale.

“Doveva esserci un modo per raccontare questa storia epica a una nuova generazione – ha dichiarato Mendes – forse questa sarà un’occasione per capirli un po’ più a fondo”.

I quattro film, che sono stati annunciati nel corso del CinemaCon di Las Vegas, dovrebbero uscire insieme contemporaneamente nelle sale ad aprile del 2028.

Il regista di ‘American Beauty’ e ‘Revolutionary Road’ ha definito la sua “la prima esperienza cinematografica in binge” e ha aggiunto che “abbiamo bisogno di grandi eventi cinematografici per far uscire la gente di casa”.