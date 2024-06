Disney +, le serie e i film di giugno

Ecco le prossime uscite su Disney +, che a giugno propone serie al debutto, nuove stagioni di titoli già noti e apprezzati dal pubblico e documentari ricchi di moda, imprenditoria, storia e cronaca.

‘Clipped’

Dal 4 giugno. La miniserie è basata sul podcast ‘The Sterling Affairs’. Al centro ci sono le dichiarazioni controverse di un noto proprietario della NBA, rivelando l'impatto devastante sulla sua carriera e vita privata.

La trama si sviluppa intorno alla collisione tra una squadra di basket disfunzionale e un matrimonio ancora più problematico, sullo sfondo del campionato NBA. Il cast include Jacki Weaver, Laurence Fishburne, Ed O’Neill e Cleopatra Coleman.

‘The Acolyte: La Seguace’

Dal 5 giugno. Un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) rivaleggia con una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg).

A creare contrasti tra loro è una serie di crimini scioccanti. Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come appare…

‘Becoming Karl Lagerfeld’

Dal 7 giugno. Il pubblico torna agli anni ’70, tra Parigi, Monaco e Roma, per seguire la crescita formidabile di questa personalità complessa e iconica della couture parigina, già spinta dall’ambizione di diventare l’imperatore della moda. A impersonarlo, Daniel Brühl. Nella serie si racconta anche dell’amore con Jacques de Bascher e dell’antagonismo con Pierre Bergé.

‘Queenie’

Disponibile dal 7 giugno. Serie tratta dal romanzo omonimo di Candice Carty-Williams. Queenie è una giovane britannica giamaicana di 25 anni. Dopo una sofferta rottura con il fidanzato, è costretta a confrontarsi con il suo passato per poter ricostruire la propria vita.

‘Abbott Elementary’ – terza stagione

Dal 12 giugno. La sitcom segue le vicende di un gruppo di insegnanti in una scuola pubblica di Filadelfia. Nonostante le difficoltà del sistema scolastico, i protagonisti continuano a portare avanti la loro missione di aiutare gli studenti a ottenere successo, tra nuove divertenti avventure e momenti di riflessione.

‘Welcome to Wrexham’ – terza stagione

Dal 12 giugno. Nel reality show i due attori Rob McElhenney e Ryan Reynolds sono alle prese con la gestione amministrativa di un club calcistico dalla lunga e prestigiosa tradizione: il Wrexham AFC. I due, però, non solo non sanno nulla del mondo del pallone, ma non hanno nemmeno mai lavorato gomito a gomito.

‘Billy & Molly: An Otter Love Story’

Documentario in uscita il 14 giugno. In cerca di aiuto, una lontra selvaggia arriva sul pontile di Billy e Susan, e il loro cane da pastore, nelle isole Shetland. Sarà accolta da questa famiglia.

‘We Were The Lucky Ones’

Dal 19 giugno. Gli episodi sono incentrati sulla storia vera di una famiglia ebrea divisa all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. I vari membri della famiglia fanno l’impossibile per sopravvivere e per ritrovarsi attraverso i vari continenti. Dal romanzo di Georgia Hunter.

‘Diane Von Furstenberg: Woman in Charge’

Dal 25 giugno. Ripercorrere la carriera e la vita di Diane von Furstenberg significa immergersi non solo in un mondo fatto di stile e di imprenditorialità, ma anche in valori quali l’empowerment, la resilienza, l’impegno ad autodeterminarsi.

‘The Veil’

Dal 26 giugno. Due donne, dalla relazione complicata, sono coinvolte in un pericoloso gioco di verità e bugie dalla Turchia all’Inghilterra, passando per la Francia. Una è detentrice di un segreto che l’altra dovrà svelare.

‘Lucrecia: Omicidio a Madrid’

Documentario in uscita il 27 giugno. Viene riproposta la storia del primo crimine d’odio ufficialmente riconosciuto in Spagna: si tratta del caso di Lucrecia Pérez, uccisa nel 1992 tra i resti di una discoteca di Madrid.