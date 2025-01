Tutti i programmi tv, i film e le fiction attesi su Rai e Mediaset a gennaio 2025

Gennaio è da sempre un mese di ripartenza tra nuovi inizi, sfide e buoni propositi. Non è da meno il mondo televisivo generalista. Dal punto di vista del piccolo schermo il 2025 si apre con un ventaglio ricco di proposte. Rai e Mediaset promettono una programmazione variegata e coinvolgente, tra fiction appassionanti, film TV emozionanti e programmi di intrattenimento per tutti i gusti.

Rai

Il 10 gennaio, su Rai 1 debutta ‘Dalla Strada al Palco’, un talent show dedicato agli artisti di strada e che unisce musica, storie e talento. La trasmissione, in onda ogni venerdì sera, è condotta da Nek e Bianca Guaccero, vincitrice dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Nel cast c’è anche Al Bano. L’11 gennaio torna ‘Ora o Mai Più’, al sabato, condotto da Marco Liorni, pronto a riportare in scena le meteore musicali del passato. I coach della nuova edizione sono Marco Masini, Raf, Alex Britti, Riccardo Fogli, Gigliola Cinquetti, Rita Pavone, Rettore e Patty Pravo. In gara: Pago, Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Matteo Amantia degli Sugarfree, Carlotta, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Valerio Scanu. Non mancheranno proposte interessanti nemmeno per Rai 2. Il 7 gennaio inizia ‘Ce lo chiede l’Europa’, alla scoperta delle grandi capitali europee con Enrico Brignano, tra divertenti sorprese e imprevisti. Dal 13 gennaio Max Giusti è di nuovo al timone di ‘Boss in incognito’, in attesa di ‘99 da battere’ (dal 29 gennaio), un game show nel quale 100 concorrenti si sfidano in prove e giochi a eliminazione: dopo sei puntate si decreterà il vincitore, l’unico ad aver superato tutte le prove. Dal 28 gennaio rivediamo Stefano De Martino, impegnato tutti i giorni dopo il tg con ‘Affari tuoi’ su Rai1, alla guida dello spassoso ‘Stasera tutto è possibile’. Su Rai 3 bisogna aspettare marzo per ‘Finché la Barca Va’, un programma di access prime time condotto da Piero Chiambretti, dedicato a temi di attualità affrontati con la consueta e dissacrante ironia del presentatore.

Mediaset

Tornano i cavalli di battaglia di Canale 5 come ‘C’è posta per te’ (dall’11 gennaio), con Maria De Filippi regina del sabato sera, e ‘Avanti un altro’, il quiz preserale di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che fanno da traino al Tg delle 20. Riprendono pure i programmi sospesi per le festività natalizie, come ‘Pomeriggio Cinque’ – con il rientro di Myrta Merlino, che ha lasciato momentaneamente la conduzione a Dario Maltese in occasione delle Feste – ‘Verissimo’, ‘Amici’, e ‘Uomini e Donne’.

Il ‘Grande Fratello’ di Alfonso Signorini riprenderà il 7 gennaio – dopo aver lasciato spazio alla finale di Supercoppa, all’Epifania – con doppio appuntamento giovedì 9 gennaio. Venerdì 10 gennaio sarà trasmessa la prima puntata del talent ‘Io Canto Senior’ condotto da Gerry Scotti. Proseguono, poi, ‘Le Iene’ su Italia 1 e i programmi di approfondimento di Rete 4 come ‘Zona Bianca’, ‘Quarta Repubblica’ e ‘Quarto Grado’.

Fiction

A gennaio 2025 su Rai 1 andranno in onda ‘Leopardi - Il poeta dell'infinito’ (7-8 gennaio), ‘Un passo dal cielo 8’ (9 gennaio), ‘Mina Settembre 3’ (12 gennaio), ‘Il conte di Montecristo’ (13 gennaio), ‘Black Out Vite sospese 2’ (14 gennaio), ‘La farfalla impazzita’ (29 gennaio). Su Canale 5 vanno avanti le serie turche, con le puntate in prima serata di ‘Endless Love’ e ‘Tradimento’.