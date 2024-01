Petra 2 in chiaro, quando e dove va in onda la fiction con Paola Cortellesi

Finalmente arriva in chiaro Petra 2, la seconda stagione della fiction interpretata da Paola Cortellesi e trasmesso, in anteprima, su Sky. Le nuove puntate andranno in onda su Tv8 in prima serata alle 21.30 a partire da domenica 7 gennaio 2024. La storia è quella di Petra, una donna avvocato con due mariti alle spalle (interpretati da Simone Liberati e Diego Ribon) che sceglie di cambiare vita e diventare ispettore. E ha un rapporto di odio e amore con il suo vice, Antonio Monte (personaggio interpretato dall’attore Andrea Pennacchi). I quattro episodi Petra sono stati trasmessi in anteprima assoluta su Sky dal 16 settembre 2022 per i clienti Sky Extra da almeno tre anni mentre, successivamente, la normale programmazione è avvenuta, per tutti gli altri, a partire da mercoledì 21 settembre 2022 in contemporanea su Sky Cinema, Sky Serie e Now Tv. E, a distanza di più di un anno, ecco arrivare la messa in onda in chiaro, come avvenuto con la prima stagione, su TV8.

Anticipazioni Petra 2

Cosa succederà nella seconda stagione della serie tv diretta da Maria Sole Tognazzi? Vi diamo qualche anticipazione senza rovinarvi troppo la sorpresa. Ritroveremo l’ispettrice Petra Delicato sempre alla mobile di Genova. Al suo fianco ancora il vice ispettore Antonio Monte. Il loro rapporto di reciproca stima e amicizia si è ormai consolidato e hanno messo da parte le iniziali incomprensioni, scoprendosi di più e diventando anche più complici. Quattro episodi per quattro casi diversi fra di loro. Si inizia, nella prima puntata, con l’indagine per omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo: un gruppo di amici custodisce rancori e tradimenti dietro a un’apparente serenità. E la vittima è una persona che la stessa Petra conosceva… Il secondo episodio, invece, è una corsa contro il tempo per interrompere la catena di morti tra i senza fissa dimora. Uomini e donne soli divenuti bersaglio di qualcuno. Sia Petra che Antonio rimarranno molto turbati. Il terzo caso racconta un duplice assassinio legato a un crimine del passato, che costringe Petra e Monte a chiedersi dove sia il confine tra vittime e carnefici. Infine, si chiude con il furto di una pistola (decisamente “particolare”…) che guida l’ispettrice e il suo vice a scoprire il drammatico universo delle gang giovanili. Un mondo che spiazzerà ancora una volta e darà diversi motivi di riflessioni anche allo spettatore. Nella seconda stagione di Petra sarà trattato con molta attenzione il tema della solitudine, che attanaglia molte più persone di quanto uno possa pensare. Ma c’è spazio anche per l’amore, sentimento che la stessa Petra, nel corso del primo ciclo di episodi, aveva definito sopravvalutato. Eppure, forse “qualcosa si muove”? Che Petra sia finalmente pronta a rimettersi in gioco, ad aprire un nuovo capitolo della sua vita e non escludere quello che prima sembrava così lontano da lei? Non mancano nuovi ingressi nella seconda stagione: Manuela Mandracchia, una donna ricca che ha conosciuto Monte in crociera, e Marco, interpretato da Francesco Colella, un architetto separato e con quattro figli, che conosce Petra proprio nel corso di un’indagine. E scopriranno di non essere così diversi uno dall’altra.