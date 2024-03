Paramount +, le serie e i film disponibili da marzo

Paramount + scalda i motori per il mese di marzo 2024, in occasione del quale come di consueto la piattaforma aggiornerà il suo già ricco catalogo con una serie di interessanti contenuti, tanto dal punto di vista dei film, come da quello delle serie tv. Ecco le novità in arrivo.

Tartarughe Ninja - Caos mutante (dal 1° marzo)

Il più recente film originale Paramount + segue le imprese dei quattro simpatici eroi amanti della pizza, emersi dalle fogne di New York per combattere il male. Leo, Raph, Donnie e Mikey si troveranno in questa occasione ad affrontare nuove minacce e a unire le loro forze con vecchi alleati per sopravvivere sia alla loro vita da adolescenti che ai cattivi che si nascondono nell'ombra della Grande Mela.

Italia Shore - Stagione 1 (dal 4 marzo)

Sbarca finalmente anche nel nostro Paese la versione tutta italiana del celeberrimo show di Mtv, prodotta per l’occasione da Fremantle. Caratterizzati da uno stile di vita eccentrico e decisamente sopra le righe, i protagonisti ci accompagneranno con loro in vacanza all’interno di una villa a dir poco pazzesca sulla costa laziale. Ai membri del cast, che abbiamo già conosciuto grazie ad un episodio speciale caricato lo scorso 12 febbraio, si unirà anche Matteo Diamante, (già visto in ‘Ex on The Beach’, ‘L’isola dei Famosi’ e ‘Grande Fratello Vip’) nel ruolo di homeowner, “fun manager” e party planner del programma.

Thunderman - Il ritorno (dal 7 marzo)

Il film è liberamente ispirato alla celebre serie comica di supereroi in live action e racconta le avventure dei gemelli Phoebe e Max, che si godono il loro stile di vita da supereroi in una nuova città. I Thundermans vengono tuttavia rispediti a Hiddenville quando una delle loro missioni va storta. Mentre Hank e Barb si godono il loro ritorno, Chloe forma un nuovo gruppo di amici e Billy e Nora iniziano una normale vita da liceali. Max e Phoebe, nel frattempo, si troveranno costretti a riconquistare il loro status di supereroi.

Paw Patrol - Il super film (dal 29 marzo)

Una pellicola perfetta per tutti i bambini amanti delle avventure dei cuccioli protagonisti dell’omonima serie animata. In questo film assistiamo allo schianto di una magica meteora su Adventure City, che donerà ai cuccioli della Paw Patrol dei particolari superpoteri, trasformandoli in “Super cuccioli”. I personaggi però si troveranno a dover affrontare una grave minaccia: Humdinger, il loro acerrimo nemico, è infatti uscito di prigione e si allea con la scienziata pazza Victoria Vance per rubare loro i poteri,

Ink Master (dal 15 marzo)

Condotto dal leader dei Good Charlotte Joel Madden, lo show vede 15 nuovi artisti del tatuaggio partecipare ad un’agguerritissima gara a colpi di aghi e colori: i concorrenti si sfideranno per l’occasione in difficili Flash Challenges, realizzando epici tatuaggi con la speranza di non farsi eliminare dal gioco. Ricchissimo il montepremi in palio: il premio finale è infatti di 250.000 dollari (senza contare, ovviamente, l’ambito titolo di Ink Master).

Behind the music (dal 28 marzo)

Prosegue anche la serie di documentari musicali ‘Behind the music’, con nuovi episodi durante i quali assisteremo ad interviste in esclusiva ad alcuni dei più importanti artisti in circolazione.