I migliori film da vedere su Disney + (lista aggiornata ad aprile 2023)

È molto ricco il catalogo di film di Disney plus, la piattaforma streaming della Disney che è sbarcata anche nel nostro Paese. Oltre all’archivio della celebre casa di animazione di Topolino tra i film su Disney plus ci sono vari titoli Pixar, ma anche di Marcel, di Star Wars e veri e propri film cult, comici e drammatici, anche italiani.

‘Lo strangolatore di Boston’

Si tratta di un thriller che narra le vicende delle giornaliste che per prime hanno raccontato gli assassinii del famigerato omicida. Con Keira Knightley.

‘Peter Pan & Wendy’

È il remake di un grande classico dell'animazione, con Jude Law che presta il volto a Capitan Uncino.

‘Lightyear – La vera storia di Buzz’

Le origini di Buzz Lightyear, l’eroico space ranger che ha ispirato il giocattolo di ‘Toy Story’.

‘West Side Story’

Ha ricevuto sette candidature agli Oscar tra cui quella come miglior film. È il nuovo adattamento cinematografico diretto da Steven Spielberg dell’omonimo musical.

The French Dispatch

Tra i film su Disney plus c’è anche l’ultimo di Wes Anderson, ambientato nel 20esimo secolo, in Francia, nella redazione dell’omonimo settimanale ‘The French Dispatch’. Con Adrien Brody.

‘Luca’

Un giovane mostro marino insieme al suo nuovo migliore amico si spinge fino alla terraferma per provare a vivere un'estate italiana sulla riviera ligure, negli anni ‘60, tra gelati, tuffi e corse in scooter.

‘Crudelia’

Londra, anni ’70. La storia di Estella, interpretata da Emma Thompson, giovane truffatrice che vuole farsi largo nel mondo della moda. L’incontro con la Baronessa von Hellman (Emma Thompson) la trasformerà fino a farla diventare la vendicativa Crudelia.

‘Il mondo Marvel’

Ci sono tantissimi film su Disney plus della casa d’animazione dei supereroi, in particolare il primo ‘Iron Man’, ‘Black Panther’, ‘Thor: Ragnarok’ e ‘Avengers: Endgame’.

La favorita

XVIII secolo. La regina britannica Anna, Olivia Colman, ha problemi di salute e il regno è nelle mani di lady Sarah Churchill, Rachel Weisz, sua amante. Ma quando a corte arriva l’arrampicatrice Abigail (Emma Stone) cambieranno gli equilibri…

Aldo Giovanni e Giacomo

Tra i film su Disney plus ci sono diversi successi del trio comico formato da Aldo Giovanni e Giacomo: ‘Tre uomini e una gamba’, ‘Così è la vita’, ‘Chiedimi se sono felice’ e ‘La banda dei Babbi Natale’.

Il meglio di Bud Spencer e Terence Hill

I film indimenticabili della mitica coppia sono disponibili in un’unica raccolta che comprende, tra gli altri, ‘Lo chiamavano Trinità’, ‘Continuavano a chiamarlo Trinità’, ‘Io sto con gli ippopotami’, ‘Banana Joe’, ‘Chi trova un amico trova un tesoro’, ‘Cane e gatto’, ‘Miami Supercops’.

‘Il paradiso all’improvviso’

Uno dei film più famosi di Leonardo Pieraccioni. Lorenzo è un single irriducibile che si gode la libertà. A Ischia per lavoro incontra Amaranta… Oltre a Pieraccioni nel cast ci sono Angie Cepeda, Annamaria Barbera, Rocco Papaleo e Alessandro Haber.

Massimo Troisi

‘Pensavo fosse amore: …Invece era un calesse’, ultimo film da regista dell’artista napoletano, che qui è anche sceneggiatore e protagonista insieme a Francesca Neri, Marco Messeri e Angelo Orlando. Il film ha vinto 2 Nastri d’Argento e un premio ai David di Donatello. Dei film su Disney plus di Troisi troviamo anche ‘Le vie del Signore sono finite’, vincitore di un Nastro d'argento per la sceneggiatura, con Massimo Troisi, Marco Messeri, Jo Champa e Massimo Bonetti; ‘Non ci resta che piangere’ celebre commedia surreale di Troisi e Roberto Benigni; ‘Il postino’, il film testamento di Troisi, con Philippe Noiret e Mariagrazia Cucinotta.

Roberto Benigni

Su Disney plus si possono rivedere ‘Il piccolo diavolo’, con Walther Matthau in coppia con il regista e attore toscano; ‘La vita è bella’, vincitore di tre Oscar con il suo racconto della Shoah “a misura di bambino”, fiabesco e struggente, con Nicoletta Braschi e Giorgio Cantarini; ‘Pinocchio’, trasposizione cinematografica del racconto di fantasia di Carlo Collodi, con Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Gigi Proietti (5 David vinti, 2 candidature agli Oscar).

Immagine: Crediti iStock