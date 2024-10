Maschi in amore. Morelli e Giannetta fra virtuale e reale

Si chiama L’amore e altre seghe mentali. È la commedia, scritta e diretta da Giampaolo Morelli, e interpretata dallo stesso Morelli insieme a Maria Chiara Giannetta, in uscita il 17. Commedia, sì, ma con riflessioni non banali sulla solitudine contemporanea, e sulle nostre fughe dalla realtà attraverso la tecnologia.

"Racconto di un uomo che, a 45 anni, vive nel disincanto, rifiuta l’amore in ogni sua forma, e riduce la sfera del sesso alla pratica compulsiva dell’autoerotismo", spiega Giampaolo Morelli, che ha sviluppato il soggetto del film a partire da un suo spettacolo teatrale. "Guido, che lavora part time in un piccolo negozio di animali, ha la vita segnata da una tragedia: la sua fidanzata è morta in un incidente di moto, mentre era in compagnia del suo amante. Da quel momento, Giulio si rifugia nella tecnologia e nella realtà virtuale".

Il sesso, per lui, è tutto affidato all’autoerotismo e a corpi che non esistono, attraverso un visore per VR. "Giulio, come tanti altri come lui, non trova più la forza di mettersi in gioco. Diviene cinico, cupo, e si affida al sesso solitario", dice Morelli.

E in fondo, parla di un tema importante, che innerva tutta la nostra società: il fatto che siamo sempre più virtuali e sempre meno reali, nel nostro modo di amare, di avvicinarci agli altri, di vivere l’erotismo e il sesso. Ci sentiamo “al sicuro“, perché non abbiamo a che fare con altri corpi e con altre emozioni, ma siamo in definitiva sempre più soli.

E qui entra in gioco il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta, che è nel film una cameriera sexy e strampalata, che lavora nel locale davanti al negozio di Guido. Sarà lei a travolgerlo, risvegliando in lui emozioni e sentimenti di cui pensava di essersi liberato. "Giulia è una ragazza molto naif e molto autentica. Come si arrabbia, così si emoziona, si commuove, si sente felice. È un tornado di stati d’animo", dice Maria Chiara Giannetta,apprezzata nella serie tv Bianca, in cui interpreta in modo magnifico una detective non vedente.

In L’amore e altre seghe mentali, Giannetta recita in pugliese. "Mi sono molto divertita a caricare l’accento, e a portare anche con il sound della mia voce un po’ di leggerezza. Un giorno ho detto a Giampaolo: è favoloso questo personaggio perché è molto puro, però mi piacerebbe farlo parlando il mio dialetto – io sono di Foggia – perché mi sembra adatto a questa ragazza, nella sua semplicità. Giampaolo ha acconsentito, anzi, si è entusiasmato all’idea". "Per una volta – nota Giannetta – ecco un film che non parla delle ‘solite’ seghe mentali che si fanno le donne, soprattutto nei rapporti affettivi, ma di quelle che coinvolgono gli uomini. I quali spesso sono anche più complicati delle donne. Giulia, con la sua istintività, col suo modo di essere così naif, così naturale, spiazza Guido –dice – "Il film esplora, in chiave di commedia, la difficoltà delle persone rispetto alle relazioni. È importante che se ne parli".

Nel film, ritroviamo anche Marco Cocci – era il coprotagonista di Ovosodo di Paolo Virzì – e Marco Messeri, partner di Troisi e di Nanni Moretti in molti film degli anni ’80 e ’90. Guest star, Ilary Blasi che in un cameo interpreta una delle donne che appaiono nel visore della realtà virtuale.