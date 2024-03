Tutte le novità di marzo 2024 su Disney +

Quali sono le novità in arrivo nel catalogo Disney+ a marzo 2024? Proviamo a rispondere a questo interrogativo con un elenco dei nuovi arrivi nella piattaforma streaming, tra produzioni in prima visione e inedite, pensate appositamente per abbonati di tutto il mondo.

Dal concerto evento di Taylor Swift al thriller storico “Nell - Rinnegata”

Dopo aver conquistato il box office con cifre inimmaginabili (e sold out in ogni tappa), sbarca dal 15 marzo 2024 “Taylor Swift | The Eras Tour”. La pellicola è diretta da Sam Wrench e arriva su Disney+ dopo aver incassato oltre 260 milioni di dollari al botteghino. Grazie a queste cifre è diventato il film concerto con il più alto incasso di sempre. Il concept del live vede la popstar fare un viaggio nei ricordi, ripercorrendo tutte le tappe e i successi più noti della sua carriera discografica. Dopo essere sbarcato anche cinema italiani, "L'Eras Tour” arriva in streaming e viene annunciato con entusiasmo dalla piattaforma che vede anche, solo per la pellicola, l’inserimento di quattro ulteriori performance acustiche esclusive.

A inizio mese, precisamente a partire dal 5 marzo scorso, spazio ad una nuova serie inedita, “Morte e altri dettagli”. Protagonista della storia è Imogene Scott (interpretata da Violett Beane). Si ritrova nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, ritrovandosi ad essere la sospettata numero uno di un omicidio. La vicenda è ambientata in un transatlantico del mediterraneo che ospita altri sospetti legati alla morte improvvisa. Ogni ospite e ogni membro dell’equipaggio potrebbe avere un movente valido per essere l’assassino. Imogene, per dimostrare di essere innocente, non ha altra possibilità che collaborare con un uomo con cui ha un pessimo rapporto, Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin). Proprio lui, il più grande detective di tutti i tempi, potrebbe scagionarla dall’accusa che è piombata su di lei.

Dal 6 marzo 2024 arriva anche la seconda stagione di “Extraordinary”. La trama di questi nuovi episodi vede al centro il gruppo di ragazzi protagonisti mentre si incamminano verso l’età adulta. Carrie e Kash riallacciano il loro rapporto platonico e cercano di trovare la propria strada, singolarmente, mentre Jizzlord si impegnare a scoprire quale sia il suo vero obiettivo. Infine, Jen si impegna a migliorare e credere di più in se, evitando di essere sempre la prima nemica di se stessa.

Per gli amanti del cartone originale e per chi ha nostalgia dei tempi d’oro delle serie animate, vi ricordiamo l’appuntamento con “X Men ‘97”. La storia riprende esattamente dove si era interrotta con il finale della serie e i mutanti si ritroveranno a dover difendere un mondo che ha paura di loro e li odia. Non mancheranno minacce e pericoli, anche per gli stessi protagonisti. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie che si preannuncia imperdibile per chi è appassionato della saga (cartoon) degli X Men.

Infine, il 29 marzo 2024 sarà la volta di “Nell – Rinnegata”. Ci troveremo immersi nelle atmosfere di un thriller storico suddiviso in 8 episodi con protagonista Nell Jackson, una donna ingiustamente accusata di omicidio. Proprio per questo motivo, si trova ad essere e diventare la fuorilegge più ricercata dell'Inghilterra del XVIII secolo.