‘Luce dei tuoi occhi 2’, anticipazioni terza puntata: perché va in onda il 25 aprile e non mercoledì

'Luce dei tuoi occhi 2' non manca di colpi di scena. La terza puntata della seconda stagione della popolarissima fiction di Canale 5 riserva un nuovo cambio di rotta, che non può che cogliere di sorpresa i telespettatori. Si aprono nuovi interrogativi per la protagonista Emma Conti, interpretata dall'attrice Anna Valle.

Cosa succede nella terza puntata di 'Luce dei tuoi occhi 2' in onda martedì 25 aprile in prima serata su Canale 5? Emma Conti si ritrova sulla scena del crimine di un omicidio e proprio lì trova un indizio che potrebbe incolpare una delle sue ballerine. E' un braccialetto, che sembra appartenere incontrovertibilmente, a Diana. La figlia di Petra Novak diventa quindi nel giro di poco tempo la prima sospettata di aver commesso l'omicidio. E questo porta un’enorme scompiglio in tutto il gruppo.

Inevitabile, quindi, a questo punto la collaborazione fra Emma e Petra per cercare di scagionare Diana. Le due devono cercare in ogni modo di farla uscire da questa situazione difficile. Cosa sarà successo? Emma sarà davvero colpevole di omicidio oppure qualcuno vuole incastrarla? E, nel caso, chi potrebbe volerle così male? Le due donne sono sempre più vicine, ma una persona le divide: Enrico. Petra Novak è molto interessata a lui e questo non può che mettere in grande difficoltà proprio Emma Conti. Ed Enrico? Cosa succederà? Tra lui e Petra succederà qualcosa?

Con la terza puntata in onda il 25 aprile – e non mercoledì 26 come sarebbe stato consueto a causa della concomitante partita di Coppa Italia fra Inter e Juventus -, ‘Luce dei tuoi occhi 2’ è al giro di boa: la fiction in onda su Canale 5 è composta anche in questa stagione da sei puntate. Mancano quindi soltanto altre tre settimane alla conclusione di questa seconda stagione. Una stagione che si sta rivelando di grande successo quasi quanto lo è stata la prima. Le avventure di Emma Conti e degli altri personaggi che le gravitano attorno stanno insomma appassionando il pubblico anche questa volta.