L’esorcista – Il credente: quando esce e cosa c’è da sapere

In autunno, per la precisione il 13 ottobre, sarà inaugurato un nuovo capitolo di un film horror diventato un vero e proprio fenomeno all’epoca della sua uscita.

‘L’esorcista’

Tra pochi mesi, infatti, debutterà ‘L’esorcista – Il credente’, sequel del celebre cult uscito mezzo secolo fa, questa volta per la regia di David Gordon Green. Riavvolgiamo il nastro della storia all’autunno del 1973. Sono passati cinquant’anni da quando ci fu la prima proiezione cinematografica de ‘L’esorcista’ diretto da William Friedkin e tratto dal libro di William Peter Blatty (che firmò la sceneggiatura).

‘L’esorcista – Il credente’

La trama de ‘L’esorcista - Il credente’ ruota attorno a Victor Fielding (a cui presta il volto il pluripremiato Leslie Odom Jr.). Oltre dieci anni prima dei fatti narrati la moglie di Victor, Angela, è scomparsa tragicamente in un terremoto ad Haiti. Da allora Victor si è dedicato a crescere da solo figlia Angela Lidya Jewett). Un giorno Angela e una sua amica, Katherine (Olivia Marcum), dopo una passeggiata nel bosco, non tornano a casa propria per un paio di notti. Ricompaiono misteriosamente tre giorni dopo senza avere alcun ricordo di quel che è successo. Intanto iniziano a verificarsi eventi sempre più inquietanti e spaventosi. Victor dovrà rivolgersi a Chris MacNeil (il premio Oscar Ellen Burstyn), l’unica persona che mezzo secolo prima ha vissuto qualcosa di simile…

Un cult

Alla sua uscita nelle sale, nel 1973, ‘L'esorcista’ è stato un fenomeno culturale e cinematografico di portata rivoluzionaria rispetto alla tradizione legata al grande schermo. Ha superato i record di incassi ottenuti fino a quel momento e ha ricevuto 10 nomination agli Oscar, cosa mai successa prima a un film del genere horror.

Le ragioni del successo

‘L’esorcista’, soprattutto in considerazione dell’epoca in cui ha esordito, affrontava un tema estremamente tabù e controverso, l’esorcismo e la possessione demoniaca. L’argomento ha suscitato grande interesse e curiosità da parte del pubblico, attirando anche l'attenzione di coloro che solitamente non si sarebbero avvicinati alla visione di una pellicola dell'orrore. L’opera di Friedkin, inoltre, è stata pubblicizzata con una campagna di comunicazione innovativa per quei tempi, con un massiccio battage dei mezzi a disposizione dell’epoca, tra locandine, affissioni, radio e televisione. Per il successo del film furono determinanti anche le magistrali interpretazioni di attori del calibro di Ellen Burstyn, Linda Blair e Max von Sydow, l’ampio uso di effetti speciali e di trucchi di scena all’avanguardia.

Novità

Come è già stato sottolineato, ‘L’esorcista – Il credente’ non è un remake de ‘L’esorcista’, ma è un nuovo progetto ampio e articolato targato Universal. Questa casa di produzione, infatti, ha fatto un investimento ingente di almeno 400 milioni di dollari per una trilogia che segna il ritorno della Burstyn nel ruolo iconico di Chris MacNeil. Dopo il debutto del primo, nuovo capitolo nell’autunno 2023 nelle sale, gli altri due, per i quali non c’è ancora una data di uscita ufficiale, dovrebbero essere disponibili online su Peacock, la piattaforma di streaming di Universal.