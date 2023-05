Kate Winslet, vita e carriera dell’indimenticabile Rose di ‘Titanic’

Kate Winslet è un’attrice dotata di talento e personalità. Di recente, ai BAFTA Television Awards, è stata insignita del premio come attrice protagonista per il film drammatico ‘I Am Ruth’, in cui ha recitato insieme a sua figlia Mia Honey Threapleton. Nel suo discorso accorato di ringraziamento, Winslet ha detto che la pellicola (di cui è stata anche co-sceneggiatrice) è stata fatta per le famiglie che si trovano ad avere problemi con il mondo online e i social, pieni di lati oscuri, che spesso influenzano negativamente i giovani e rendono difficile la comunicazione tra loro e i genitori.

Biografia

Il nome completo dell’attrice è Kate Elizabeth Winslet. È nata a Reading, nel Berkshire inglese, nel 1975. Ha anche origini irlandesi e svedesi. Festeggia il compleanno il 5 ottobre. Segno zodiacale: Bilancia. A metterla al mondo sono stati Roger John Winslet e Sally Anne Bridges. Kate Winslet viene da una famiglia di attori e attrici (lo sono anche le sue sorelle, Anna e Beth; inoltre ha un fratello, Joss).

Debutto

Essendo cresciuta in un simile contesto, l’artista ha sperimentato fin da piccola la recitazione, iniziando con piccole parti in spot pubblicitari come ‘Sugar Puffs’, trasmissioni televisive e spettacoli teatrali. Il suo primo ruolo importante è stato nel dramma del regista Peter Jackson ‘Creature celesti’ del 1994, nel ruolo di un’adolescente assassina. In seguito, è apparsa nel ruolo di Marianne Dashwood in ‘Sense and Sensibility’ (‘Ragione e sentimento’) nel 1995. In precedenza, nel 1991, aveva esordito sul piccolo schermo nella serie britannica ‘Dark Season’.

‘Titanic’

Winslet ha poi recitato in ‘Jude’ (1996). È stata Ofelia in ‘Amleto’ di Kenneth Branagh (1996). Nel 1997 è diventata una star internazionale con l'uscita del film del regista James Cameron ‘Titanic’ (record al botteghino), un'epopea tra dramma storico, romanticismo ed effetti speciali generati dal computer. Ha indossato le vesti della ricca Rose DeWitt Bukater, affiancata da Leonardo DiCaprio – ancora oggi suo grande amico – nei panni dell’artista Jack Dawson.

Altri film

Tra i suoi successi successivi alla sua consacrazione sul grande schermo ricordiamo ‘Quills’ (2000), ‘Iris’ (2001), ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ (2004), ‘Finding Neverland’ (2004), ‘Tutti gli uomini del presidente’ (2006), ‘Little Children’ (2006), ‘L’amore non va in vacanza’ (2006), ‘The Reader’ (2008) e ‘Revolutionary Road’ (2008).

Serie Tv e pellicole recenti

Nel 2011 è apparsa nella miniserie della HBO ‘Mildred Pierce’, basata sul romanzo di James M. Cain sulle difficoltà di una madre divorziata negli anni ’30. Nello stesso anno è anche nel cast di ‘Contagion’. Ha partecipato ai primi due film della trilogia ‘Divergent’. È stata Joanna Hoffman in ‘Steve Jobs’ (2015). Nel 2021 ha recitato nella mini-serie poliziesca della HBO ‘Mare of Easttown’ (‘Omicidio a Easttown’). È apparsa anche in ‘Avatar - La via dell'acqua’, sequel di ‘Avatar’ e sempre diretto da James Cameron, uscito a dicembre 2022.

Vita privata

Winslet ha avuto tre matrimoni e altrettanti figli. Dopo essere stata legata all'attore Stephen Tredre, morto nel 1997 per un tumore alle ossa, nel 1998 Kate Winslet ha sposato Jim Threapleton, conosciuto sul set del ‘Ideus Kinky - Un treno per Marrakech’ (lui era assistente alla regia). È con lui che Kate ha avuto la figlia Mia Honey, nata nel 2000. Dopo il divorzio da Threapleton, nel 2003 si è risposata con il regista Sam Mendes, da cui ha il suo secondo figlio, Joe Alfie, nato nel 2003. Il divorzio consensuale tra i due è stato annunciato nel 2010. Nel dicembre 2012 si sono celebrate le nozze tra la Winslet e Edward Abel Smith, nipote del patron della Virgin Records Richard Branson. Nel 2013 è nato il terzo figlio dell’attrice, Bear Blaze Smith.

Premi

Tra i numerosi riconoscimenti che ha ricevuto la Winslet in questi anni figurano: - 1 Oscar (‘The Reader’); - 5 Golden Globe (‘Revolutionary Road’, ‘The Reader’, ‘Mildred Pierce’, ‘Steve Jobs’ e ‘Mare of Easttown’); - 2 Emmy (‘Mildred Pierce’, ‘Mare of Easttown’).