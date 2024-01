Helen Mirren, il red carpet del nuovo film è nel Salento

L’attrice premio Oscar Helen Mirren torna sul red carpet per presentare il suo ultimo film, ‘Wonder-White Bird’, uscito oggi in tutte le sale. Ma lo fa a modo suo, scegliendo come scenario dell’anteprima speciale non Cannes o Venezia ma il cinema Moderno di Tricase, un paese salentino di circa ventimila abitanti affacciato sul versante adriatico, per rinnovare ancora una volta il suo legame con il popolo del profondo tacco d’Italia.

“Ho scelto di realizzare questa prima visione a Tricase per dire grazie a questa gente alla quale sono profondamente affezionata. Non sarò mai salentina, ma sono una salentina adottiva" ha raccontato l’attrice. È infatti nell’adiacente Tiggiano che l’artista londinese naturalizzata americana trascorre la maggior parte dell’anno, in un’antica masseria di sua proprietà acquistata alcuni anni fa con il marito regista Taylor Hackford, anche lui premio Oscar nel 1979.

Con un discorso in italiano scritto su un foglio per non sbagliare la pronuncia, Mirren ha ringraziato la sala gremita di gente e "i meravigliosi attori italiani” che hanno prestato la propria voce per il doppiaggio del film di Marc Forster. “Questo è un film serio - ha spiegato introducendo la proiezione dell’opera –, sui terribili pericoli dell’odio e sulla natura curativa della gentilezza e dell’amore”.

Il cast del nuovo capitolo di ‘Wonder’, prodotto da Notorious Pictures in collaborazione con Medusa Film, vanta nomi già noti al pubblico del grande schermo, tra i quali Ariella Glaser, Orlando Schwerdt, Bryce Gheisar e Gillian Anderson.