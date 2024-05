Giusina in cucina on the road, la nuova serie tv tra le tradizioni siciliane. Prima tappa: Noto

Roma, 23 maggio 2024 – Giusi Battaglia torna ai fornelli per una nuova avventura televisiva "Giusina in cucina on the road", al via su Food Network dal 25 maggio 2024 ogni sabato alle 15:45 su Food Network (canale 33), un programma prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Oltre a proseguire il suo viaggio alla scoperta della tradizione gastronomica siciliana, Giusi non perderà occasione di mostrare le bellezze dei luoghi. In queste puntate la giornalista siciliana farà tappa a Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli e Siracusa, in compagnia di un grande amico, Lello Analfino, cantante, musicista e attore, che conosce ogni angolo della sua terra, che per lui non ha segreti.

Giusi Battaglia a Noto

La Sicilia, terra dai mille colori e sapori, dalla storia millenaria e dall’immenso patrimonio paesaggistico, è un luogo dove la cultura e l’arte si sposano perfettamente con una cucina fatta di piatti popolari della tradizione e ricette innovative di chef stellati. La cuoca giornalista annoterà sul suo diario di viaggio tutti gli insegnamenti e le emozioni che vivrà nel suo percorso: perché ogni incontro, ogni ricetta e ogni profumo arricchiranno il suo bagaglio personale e così anche il nostro.

Prima tappa Noto, la città barocca

Giusina in cucina on the road a Noto. Lello Analfino e Giusi Battaglia

Incantevole cittadina a pochi chilometri da Siracusa, Noto è un museo a cielo aperto e anche un luogo dove la cucina, racconta storie antiche e i piatti hanno il gusto autentico di questa terra. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002, la città affascina con le sue chiese barocche e gli splendidi palazzi nobiliari che si incontrano in ogni strada, vicolo e piazza. Giusi e Lello tra tappe culturali e tappe culinarie ci guidano alla scoperta di Noto, iniziando da Palazzo Nicolaci con la sua facciata barocca e le sfarzose sale in stile neoclassico.

Giusina in cucina on the road a Noto. Giusi Battaglia in cucina

Mentre la prima tappa gastronomica è al Ristorante Dammuso, dove Giusina incontra Giorgio, il proprietario, che racconta la storia del locale. In cucina, Giusina scopre i segreti delle chef, la mamma e la moglie di Giorgio, e assaggia due delle loro specialità: la Lumera e i Ravioli di Ricotta. Il viaggio prosegue a Villa Romana del Tellaro, scoperta solo nel 1971 questa villa offre un affascinante sguardo sul passato della regione.

Il Crudo di ricciola dello chef Marco Baglier del ristorante Crocifisso a Noto

La seconda tappa nel gusto porta Giusi al rinomato ristorante Crocifisso, insignito di una stella Michelin e guidato dallo chef Marco Baglier è un simbolo della cultura gastronomica siciliana, profondamente radicato nel territorio. Tra una chiacchiera e l’altra Giusina affianca lo chef nella preparazione di un raffinato crudo di ricciola con misticanza di verdure coltivate in idroponica, aceto giapponese, guarnito con salsa di mandorle e caviale di aringa affumicata. Che vien proprio voglia di andar li a gustare.