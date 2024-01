Chi è l’attore Francesco Venditti, figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo

Classe 1976, romano, Francesco Venditti è nato dall’amore del noto cantautore Antonello Venditti e dell’attrice, sceneggiatrice e regista Simona Izzo. I due si sono separati quando Francesco era un bimbo di due anni, ma entrambi hanno saputo creare un rapporto stretto con lui e gli hanno trasmesso il loro amore per l’arte, declinata in varie forme. Oggi Venditti junior è un attore e doppiatore di successo.

Carriera

Francesco Venditti ha debuttato sul grande schermo nel 1996. È successo con il film drammatico ‘Vite strozzate’ diretto da Ricky Tognazzi, nel frattempo diventato marito della Izzo. In televisione, invece, ha esordito in ‘Compagni di branco’ per la regia di Paolo Poeti. Al suo attivo Venditti ha diverse pellicole cinematografiche tra cui: ‘Camere da letto’ ‘Io no’ ‘Romanzo criminale’ di Michele Placido ‘Gas’ Nel suo curriculum compaiono pure diverse fiction come: ‘Caro maestro 2’ ‘Una donna per amico’ ‘Lo zio d'America’. Sono presenti pure mini-serie: ‘Il papa buono’ ‘Imperium: Nerone’ ‘La freccia nera’ ‘Questa è la mia terra’. E poi ancora: ‘Amore proibito’ ‘Polvere’ ‘Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?’, con Ricky Tognazzi e Bianca Guaccero (con la quale aveva già lavorato in precedenza in ‘Mia madre’) ‘A mano disarmata’ ‘L’ultimo papa’. Negli ultimi tempi lo abbiamo visto anche in ‘Svegliati amore mio’ con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca, Iaia Forte. Nel 2012 ha gareggiato con la madre Izzo nell’adventure game televisivo ‘Pechino Express’, condotto da Emanuele Filiberto di Savoia. I due sono stati eliminati nella quarta puntata. Il professionista romano è anche un apprezzato doppiatore: nel 2011 è stato premiato con il riconoscimento ‘Leggio d’oro’ come voce maschile dell’anno. Tra i vari divi che ha doppiato, spicca, per esempio, Ryan Reynolds (‘X-Men le origini – Wolverine’ e ‘Deadpool’).

Vita privata

La seconda moglie di Francesco Venditti è Cristina Congiunti, che non ha a che fare con l’ambiente dello star system. La Congiunti, infatti, è una professionista specializzata in interior design, arredo e illuminazione d’interni. Hanno due figli, Leonardo, avuto nel 2016, e Mia, arrivata nel 2019. Prima di mettersi con la Congiunti, al suo fianco da ormai dieci anni, Francesco ha avuto un precedente matrimonio. La prima moglie di Venditti jr infatti è stata Alexandra La Capria, figlia dello scrittore Raffaele La Capria e di Ilaria Occhini. Dalla loro unione sono nati Alice, nel 1997, e Tommaso, nel 2000. Per molto tempo La Capria ha fatto la sceneggiatrice e ha firmato pure diverse produzioni in cui ha recitato anche l’ex marito, lavorando dunque fianco a fianco con lui. Da un po’, invece, stando a quanto risulta, Alexandra fa l’imprenditrice e si è risposata con Mete Nisari, a sua volta imprenditore, con cui la La Capria si è messa in affari. Di recente Venditti jr è stato ospite di Caterina Balivo a ‘La volta buona’ dove, tra i vari racconti di vita privata e aneddoti legati alla sua carriera, l’artista ha anche rivolto un pensiero ad Antonello Venditti e a Ricky Tognazzi, entrambe due figure molto importanti per la sua crescita artistica e umana. Francesco ha voluto ringraziare Ricky per non aver mai voluto sostituirsi al padre e per averlo anzi aiutato nel suo rapporto con il genitore. Per un po’ di tempo, infatti, soprattutto da ragazzo l’attore e doppiatore viveva la musica, uno dei grandi amori di suo padre, come una nemica che gli portava via il genitore. In seguito, anche con il confronto con Tognazzi, Francesco ha compreso l’importanza della musica per Antonello e ha cominciato a considerarla un modo per conoscere meglio suo padre e per avvicinarsi a lui.