Sky, tutti i nuovi film in uscita a giugno 2024

Anche per il mese di giugno 2024, Sky ha programmato l’uscita di diversi titoli che potranno far felici gli amanti del cinema. A seguire potete leggere una guida con la data di rilascio delle pellicole, in prima visione tv, dal cinema italiano a quello internazionale.

I film in uscita su Sky a giugno 2024, da “Un altro ferragosto” a “Shark 2”

A partire dal 3 giugno ecco la pellicola “Succede anche nelle migliori famiglie”, scritta, diretta e interpretata da Alessandro Siani, con Cristiana Capotondi come co-protagonista del film.

La morte del padre rappresenta per Davide l’occasione migliore, seppure in una situazione drammatica e piena di dolore dolore, di riappacificarsi e ritrovare l’equilibrio con la sua famiglia. Poco dopo il suo arrivo, però, la madre Lina annuncia il suo matrimonio imminente. E così, i tre fratelli si riuniscono e scoprono alcuni segreti di famiglia da tempo sepolti e taciuti. Nonostante non abbia convinto parte della critica, la commedia è stata comunque un successo al botteghino superando di 5 milioni di incassi dalla sua uscita, avvenuta il 1 gennaio 2024. Rimanendo nel settore della commedia italiana, segnatevi anche la data del 20 giugno quando sarà disponibile “Un altro ferragosto”, film di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli e Christian De Sica. La pellicola è l’atteso seguito del film “Ferie d’agosto”, cult del regista, uscito nel 1996. Sono passati 28 anni dalle vicende raccontate nel primo capitolo. Oggi i Molino e i Mazzalupi tornano a Ventotene per ragioni differenti. Sandro è ormai morente e il figlio Altiero, imprenditore digitale sposato con un modello, vuole invitare gli amici del padre a trascorrere un'ultima estate in compagnia. Ma, proprio in quel periodo, la città ospita anche le nozze di Sabry Mazzalupi, celebrità social. Con lei arriva non solamente la famiglia ma anche giornalisti, curiosi e approfittatori. Dal 10 giugno, invece, arriverà su Sky “Shark 2”, sequel del film “Shark – Il primo squalo”. In questo secondo capitolo, Jonas Taylor è alla guida di un gruppo di ricerca nelle profondità dell'oceano. Ma si ritrovano tutti messi alle strette da squali colossali e preistorici e, contemporaneamente, da banditi senza scrupoli. L’obiettivo degli scienziati è uno solo, quello di sopravvivere in quelle “acque pericolose”. Vi indichiamo, dal 17 giugno 2024, “One Life”. La pellicola racconta la storia di Nicholas Winton, uno dei fautori dell'operazione Kindertransport. Riuscì a mettere in salvo 669 bambini ebrei prima dell'inizio della seconda guerra mondiale e in arrivo dalla Germania nazista e dai territori limitrofi occupati. Presentato al Toronto International Film Festival, vedere come protagonista principale l’attore Anthony Hopkins. Il film è tratto dalla biografia “If It's Not Impossible... The Life of Sir Nicholas Winton” e scritta da Barbara Winton. Chiudiamo questa guida segnalandovi un film per tutta la famiglia, “Trolls 3 – Tutti insieme”, disponibile su Sky e in streaming su Now a partire dal 7 giugno. Ritroveremo Poppy e Branch pronti per nuove avventure e sfide con qualche sorprendente rivelazione in arrivo direttamente la loro passato. Dovranno salvare l’amico Floyd da popstar invidiose di lui. Anche in questo terzo capitolo un mix di azione, divertimento, colori e tanta musica (nella colonna sonora anche la canzone “Better Place” con la reunion degli NSYNC, incluso Justin Timberlake).