Film Prime Video in uscita a dicembre 2023: trame e curiosità

Dicembre, il mese del Natale, vedrà l’arrivo su Prime Video di una ricca serie di contenuti cinematografici a tema per la stagione più magica dell’anno: vediamo insieme tutti i film che saranno disponibili sulla piattaforma in questi giorni.

Buon Natale da Candy Lane - Dal 1° dicembre

La pellicola racconta le vicende Chris, un padre di famiglia ossessionato da un concorso locale che ogni anno premia la casa con le decorazioni natalizie più straordinarie e incredibili. Determinato a vincere, Chris si impegna costantemente a superare sé stesso e a stupire i vicini, nonostante la sua famiglia non condivida appieno il suo spirito competitivo durante le festività. Il Natale perfetto di Chris sarà però presto messo in crisi dall’intervento di un’elfa birichina.

RH+ Exclusive - Dal 5 dicembre

Siamo nei primissimi anni 2000, a Salerno: conosciamo meglio la storia di Rocco Hunt, un giovane che un tempo impiegava le sue energie lavorative in una pescheria per sostenere la propria famiglia. Il documentario si propone di dipingere la vita di un ragazzo del Sud Italia, profondamente legato alla sua terra, e di narrare il cammino che lo ha condotto a diventare uno degli artisti più rilevanti e influenti in Italia.

Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale

Pellicola d’animazione diretta da Mike Roth. Il giovane Damian Wayne si trova tutto solo a Wayne Manor a passare la notte di Natale: all’improvviso il ragazzo è chiamato a vestire i panni del "Piccolo Batman" per proteggere la sua dimora e la città di Gotham City da criminali spietati decisi a disturbare il clima festivo.

Il tuo Natale o il mio - Dall’8 dicembre

James Hughes e Hayley Taylor, una coppia di studenti universitari, si apprestano a fare ritorno nelle rispettive famiglie per festeggiare il Natale in compagnia. Dopo essersi imbarcati sui rispettivi treni, decidono entrambi di fare una sorpresa all'altro, cercando di raggiungere il rispettivo partner sul treno per trascorrere insieme le tre settimane di vacanze natalizie. Molto presto però si rendono conto di avere fatto un tragico errore. James si ritrova immerso nella vivace famiglia Taylor a Macclesfield, mentre Hayley resta intrappolata da una tempesta di neve nel villaggio di Kembe con la noiosa famiglia del compagno.

Silver and the book of dreams - Dall’8 dicembre

Quando Liv si trasferisce a Londra, incontra un misterioso gruppo di ragazzi che la coinvolge in un viaggio onirico. Lei e la sua banda di vagabondi dei sogni conducono un rituale per realizzare il loro sogno più grande, ma si renderanno conto che tutto questo avrà un costo parecchio pesante.