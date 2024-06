Netflix, i film in uscita a giugno 2024

Novità internazionali e italiane in arrivo nelle settimane di giugno 2024 su Netflix. Il catalogo si arricchisce di diversi titoli e, a seguire, potete trovare una guida che vi permetterà di rimanere aggiornati con i film e le rispettive date di uscita.

I film in arrivo su Netflix a giugno 2024, da “Ricchi a tutti i costi” a “A family affair”

Giugno si apre con una prima visione che farà felici gli amanti della commedia all’italiana. Arriva il seguito della pellicola “Natale a tutti i costi” con protagonisti Christian De Sica ed Angelia Finocchiaro, uscita dicembre 2022. In questo nuovo capitolo, intitolato “Ricchi a tutti i costi”, la famiglia Delle Fave intraprenderà una nuova avventura a Minorca.

In questo secondo capitolo, la missione della famiglia è quella di difendere la nonna (insieme alla sua cospicua eredità) finita tra le grinfie e gli interessi dell’ambiguo Nunzio. L’uomo ha sedotto l'anziana donna e intende sposarla, portandola con sé in Sud America e, forse, liberarsi di lei facendola sparire in un anfratto del Rio delle Amazzoni. A quel punto, Anna riesce a convincere e trascinare marito e figli in un piano non troppo chiaro: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dal matrimonio, per salvare la madre. Non mancano incomprensioni, liti in famiglia e numerosi equivoci con i killer improvvisati impegnati a rendersi conto che la vera ricchezza è essere una famiglia unita. Disponibile dal 4 giugno.

Si cambia genere e sfociamo nel dramma/horror con “Under Paris”, su Netflix a partire dal 5 giugno 2024. Con la regia di Xavier Gens, la trama vede protagonisti Sophia, una scienziata, e Mika, giovane attivista ecologista. Quest’ultimo scopre che sul fondo del fiume Senna di Parigi si aggira uno squalo pericolosissimo. Quando informa la scienziata, la donna cerca di scoprire come risolvere la situazione e impedire una vera e propria tragedia, alla vigilia del campionato del mondo di triathlon del 2024 che si svolgerà proprio sulla Senna. Chiederà aiuto ad Adil, il comandante della polizia fluviale, e insieme dovranno trovare il modo di evitare che il peggio avvenga sotto gli occhi del mondo intero. Il 14 giugno sarà la volta di “Ultraman: rising”, in uscita mondiale proprio su Netflix. Al centro della storia c’è Ken Sato, giocatore di baseball famoso ma egoista che ha una vita segreta e misteriosa, vestendo i panni del gigantesco Ultraman, costretto a bilanciare la sua carriera e i suoi doveri da eroe dopo aver adottato, non troppo convinto, un piccolo kaiju dopo aver sconfitto sua madre. La pellicola è basata sulla serie Ultra della Tsuburaya Productions. Infine vi segnaliamo, il 28 giugno, l’arrivo del film “A Family Affair”. Si tratta di una commedia romantica diretta da Richard LaGravenese e con un cast di serie A. I protagonisti, infatti, sono Nicole Kidman, Joey King, Zac Efron, Kathy Bates e Shirley MacLaine. Zara è una giovane donna che ha il delicato compito di essere l’assistente personale della star di Hollywood Chris Cole, viziato ed egocentrico. E scopre, improvvisamente, che proprio il suo capo ha una relazione segreta con la madre di lei, vedova.