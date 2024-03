Ennio Doris, il film è realtà: quando esce e chi sono i protagonisti

La vita di Ennio Doris al cinema. E non in un video sul web, ma in un lungometraggio vero e con tutti i crismi di un film. In tanti hanno pensato a una parodia, anche perché il sottotitolo 'C'è anche domani' - che peraltro è il titolo del libro scritto dal fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris nel 2014, quindi nessun plagio - richiama in questo periodo alla memoria il titolo del film di Paola Cortellesi 'C'è ancora domani'.

E invece 'Ennio Doris - C'è anche domani' è un film. Un film che racconta la vita del banchiere scomparso il 24 novembre 2021. E il regista è il varesino Giacomo Campiotti, che nel 2013 ha firmato 'Bianca come il latte, rossa come il sangue' e che nel 2022 ha messo il proprio nome sulla miniserie tv 'La sposa' e nel 2024 su 'La lunga notte - La caduta del Duce'. Produzioni note e che hanno riscosso un successo notevole.

Ora ecco il film sulla vita del banchiere. Film girato a Milano, Portofino e in Veneto. A impersonare Ennio Doris è Massimo Ghini, mentre protagonista femminile è Lucrezia Lante Della Rovere nel ruolo della moglie Lina Tombolato. Due nomi e volti molto noti del cinema italiano. Nella narrazione è presente anche la figura di Silvio Berlusconi. A interpretare il Cavaliere è stato Alessandro Bertolucci.

'Ennio Doris - C'è anche domani' vivrà una tre giorni cinematografica a metà aprile: il film sarà nelle sale il 15, il 16 e il 17 aprile. C’è grande attesa per capire se potrà essere un top oppure un flop.