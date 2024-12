I film di Capodanno più belli di sempre

Sono numerosi i film ambientati nel periodo di Natale. Molte sono commedie romantiche dove la protagonista riscopre sentimenti che pensava di non provare più e, spesso, fa un incontro che le cambia la vita. Possono essere viste come favole ambientate in tempi moderni. E la scenografia delle luci natalizie, degli addobbi e della neve che scende copiosa sono elementi che amplificano ancora di più la storia narrata. Ma anche Capodanno, spesso, è al centro di trame e di pellicole che scelgono la fine dell’anno e l’inizio di quello successivo come ambientazione per storie e narrazioni ad hoc. Ecco alcuni titoli celebri e altri che vale la pena recuperare in attesa dello scoccare della mezzanotte. Per essere in completa atmosfera.

Capodanno a New York

Il film è una commedia romantica americano del 2011 diretta da Garry Marshall, scritto da Katherine Fugate e interpretato da un cast corale composto da una serie di nomi molti noti nel panorama: Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Robert De Niro, Josh Duhamel, Zac Efron, Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Lea Michele, Sarah Jessica Parker, Sarah Paulson, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank e Sofía Vergara. Al centro del racconto le vite, le speranze, i sogni e gli amori di alcuni abitanti della Grande Mela che si intrecciano durante la serata di Capodanno: una rock star, un'infermiera, un moribondo contano i minuti che li separano dalla mezzanotte.

Il film è il secondo capitolo di una trilogia non ufficiale di commedie romantiche dirette dal regista e ambientati in un giorno di festa, con un cast corale e una serie di storie che si intrecciano fra di loro. Gli altri due titoli sono Appuntamento con l’amore (2010) e Mother's Day (2016).

Nonostante recensioni poco lusinghiere, il film ha conquistato il primo posto del box office americano e ha incassato, in tutto il mondo, 142 milioni di dollari di fronte ad un budget di 56 milioni di dollari.

Il diario di Bridget Jones

Ambientato nel periodo delle feste di Natale, la storia è ambientata anche a Capodanno quando le evoluzioni della trama arrivano al vero e proprio climax. Il film è diventato immediatamente un cult e ha visto altri due sequel di successo, in attesa del quarto capitolo in arrivo nel 2025.

Il giorno di Capodanno la protagonista viene invitata, come ogni anno, al buffet freddo a base di tacchino al curry di sua madre. La donna, come sempre, prova ad accasarla in ogni modo con "un noiosone di mezza età con i capelli a cespuglio". In quell’occasione fa la conoscenza di Mark Darcy, un avvocato dei diritti umani. Inizialmente tra i due non sembra esserci alcun feeling ma l’evoluzione del loro rapporto si preannuncia burrascoso, anche a causa di un altro uomo, Daniel Cleaver, il capo di Bridget.

Uscito nel 2001 e con un budget di 25 milioni di dollari,il film ne ha incassati oltre 334 in tutto il mondo, diventando una delle pellicole romantiche più apprezzate degli ultimi anni.

I protagonisti sono Renee Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant.

L’amore non va in vacanza

La storia è incentrata su uno scambio di case. Una produttrice americana ed una giornalista inglese, deluse dalle rispettive storie d'amore, decidono, pur senza conoscersi, di scambiarsi gli appartamenti via internet. La scelta sarà, per entrambe, l'occasione perfetta per riscoprire le gioie dell'amore. E Capodanno sarà una giornata speciale per entrambe… Kate Winslet e Cameron Diaz interpretato i ruoli di Iris e Amanda, due donne che vivono sulle sponde opposte dell'Oceano Atlantico. Accanto a loro, nel cast, troviamo Jude Law e Jack Black, i protagonisti maschili del film. Sebbene i critici abbiano criticato la prevedibilità della trama, molti hanno apprezzato il risultato a quella sensazione di calore che la pellicola sa trasmettere, una carezza più che mai adatta a questo periodo. Ha incassato al botteghino oltre 205 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 85 milioni di dollari.

Strange Days

Il film, uscito nel 1995, è ambientato negli ultimi giorni del 1999, a cavallo proprio con il Capodanno 2000 e include una visione volutamente distopica di quel futuro imminente. Lenny Nero è un ex poliziotto che si guadagna da vivere spacciando dischetti contenenti esperienze sensoriali ed emotive. Il 30 dicembre 1999, alla vigilia del nuovo millennio, in tutto il mondo si evidenzia una "escalation" di tensione.

Al centro della trama sono presenti messaggi ben profondi e radicati che squarciano l’ipocrisia della società dei tempi (non così lontana da quella di oggi, anzi). Si parla di ingiustizie, tensioni e delusioni di una società che non si riconosce più. La storia è ambientata una città buia e piovosa, dove la luce del giorno si accende solo nella memoria del passato, tra le tenebre di menti ormai alienate tra loro. Nel cast troviamo Ralph Fiennes, Angela Bassett e Juliette Lewis.

Adaline - L'eterna giovinezza

La protagonista di questo film Blake Lively, diventata famosa in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione in “Gossip Girl”. In questo dramma romantico di Lee Toland Krieger, è la prima bambina nata a San Francisco il giorno di Capodanno del 1908. Adaline, dopo un tragico incidente, acquisisce il potere di non invecchiare e conservare per sempre i suoi 29 anni. Ma durante una festa di Capodanno, diversi decenni dopo, ecco che per lei arriva la possibilità di annullare quella che vede sia una benedizione che come una maledizione.

Le riprese principali della pellicola si sono svolte a Vancouver dal marzo a maggio del 2014. In seguito è stato distribuito da aprile 2015 negli Stati Uniti da Lionsgate. Ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, anche se molti hanno elogiato sia le performance di Lively che di Harrison Ford, citandole come alcuni dei loro migliori lavori degli ultimi anni. Non ha brillato al box office con un modesto successo al botteghino: ha incassato 65,7 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 25 milioni di dollari. Il film ha ricevuto due nomination ai 42° Saturn Awards, una per il miglior film fantasy e una per Lively come migliore attrice.