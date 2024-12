Dua Lipa, identikit della pop star britannica

Da domenica 15 dicembre 2024 è disponibile su Disney+ “An Evening with Dua Lipa”, uno speciale concerto dove la cantante reinterpreta tutte le sue hit, accompagnata da un'orchestra di 53 elementi all'iconica Royal Albert Hall di Londra. L'esibizione è trasmessa in contemporanea anche su CBS e Paramount+ in America. Parlando della serata, Dua Lipa ha dichiarato: "È sempre stato in cima alla mia lista di posti in cui ho sempre sognato di esibirmi. E adoro, sai, l'elemento teatrale del locale e quanto sia grandioso, ma anche molto intimo. L’orchestra ti aiuta completamente a reimmaginare tutto. Senti i testi in modo diverso, senti la musica in modo diverso. E per me in particolare, è stato incredibilmente emozionante sentire le mie canzoni reinventate in quel modo, e poi stare in mezzo a 53 musicisti incredibili semplicemente è come se fosse avvincente, come se ti muovesse in un modo così diverso. E sento che tutti nel pubblico lo hanno sentito. È stato un momento così gioioso nella sala".

An Evening with Dua Lipa

Tra i passaggi chiave del docu-concerto ci sono due momento imperdibili. Il primo è il duetto con Elton John. Una collaborazione sognata da sempre dall’artista: "Ho ascoltato la musica di Elton per tutta la vita, e avere qualcuno come Elton come amico e qualcuno che mi ha supportato fin dall'inizio della mia carriera, sai, sostenendomi ed essendo al mio fianco e poi presentandosi per me in questa veste".

Il secondo momento clou include anche un intenso incontro con l'insegnante di musica della sua infanzia, Ray, a cui, in passato, ha più volte sottolineato il merito di averle migliorato e cambiato la vita. E ha detto che non lo vedeva da 10 anni: "Sai, gli insegnanti sono incredibilmente importanti e un bravo insegnante può davvero cambiare la traiettoria della vita di un bambino, davvero. E Ray, per me, ha cambiato la mia vita. Mi ha fatto credere che potevo farcela. Mi ha detto che avevo qualcosa di speciale che valeva la pena cercare... per scavare un po' più a fondo”.

Il successo di Dua Lipa

La cantante, nata il 22 agosto 1995, ha origine britannica e albanese. Nel corso della sua carriera ha ottenuto 7 Brit Awards e 3 Grammy Awards. La rivista Time l'ha inclusa nella sua lista delle 100 persone più influenti al mondo nel 2024.

Prima di approcciarsi con il mondo della musica e firmare un contratto con la Warner Bros, è stata una modella. Ha pubblicato il suo disco di debutto nel 2017, che ha raggiunto il terzo posto nella classifica degli album del Regno Unito, trainato dai singoli "Be the One", "IDGAF" e il brano numero uno nel Regno Unito "New Rules". Nel 2018 ha vinto il Brit Awards come artista solista femminile britannica e artista rivelazione britannica nel 2018. "One Kiss", la collaborazione con Calvin Harris, è stata la canzone più venduta di quel’anno nel Regno Unito e ha vinto il Brit Award come canzone del 2018. In seguito ha vinto il Grammy Award come miglior artista emergente e come miglior registrazione dance per "Electricity" con Silk City nel 2019.

Il vero e proprio boom arriva grazie a “Future Nostalgia” (uscito nel 2020), è diventato il suo primo album numero uno nel Regno Unito e ha raggiunto il picco nella top 3 in America. Tra i singolo estratti ricordiamo "Don't Start Now", "Physical", "Break My Heart" e "Levitating", con quest'ultimo in cima alla classifica Billboard Hot 100 di fine anno del 2021 e ricevendo una certificazione RIAA diamante negli Stati Uniti.

Infine nel 2024 è stato il momento di “Radical Optimism” che ha debuttato in cima alla UK Albums Chart anticipato dai brani "Houdini", "Training Season" e "Illusion".