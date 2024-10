‘Don’t Move’: su Netflix il thriller che sta inquietando gli spettatori di tutto il mondo

"Don't Move", il nuovo thriller disponibile su Netflix, sta rapidamente scalando le classifiche della piattaforma e facendo molto parlare di sé. Diretto da Adam Schindler e Brian Netto, il film offre 92 minuti di pura tensione che tengono incollati allo schermo.

La trama: una corsa contro il tempo

La storia segue Iris (interpretata da Kelsey Asbille), una donna distrutta dal dolore per la perdita del figlio. Mentre si trova su una collina per commemorare il bambino, incontra Richard (Finn Wittrock), che inizialmente sembra un buon samaritano. Tuttavia, la situazione prende una piega terrificante quando Richard si rivela essere un serial killer che inietta a Iris un agente paralizzante.

Da questo momento inizia una disperata lotta per la sopravvivenza. Iris ha solo 20 minuti prima che il suo corpo si paralizzi completamente. Deve correre, combattere e nascondersi mentre il tempo scorre inesorabile.

Un cast di talento

Il film vanta un cast di prim'ordine:

- Kelsey Asbille (nota per "Yellowstone") nel ruolo di Iris

- Finn Wittrock ("American Horror Story") nei panni di Richard

- Moray Treadwell e Daniel Francis in ruoli di supporto

I motivi del successo

"Don't Move" sta riscuotendo un notevole successo su Netflix per diverse ragioni. La prima è sicuramente legata alla produzione di Sam Raimi: il coinvolgimento del maestro dell'horror Sam Raimi come produttore ha sicuramente attirato l'attenzione degli appassionati del genere. Ma anche la trama e il soggetto stesso della pellicola, l'idea di una protagonista che lotta contro il tempo e il proprio corpo in via di paralisi, offre una tensione unica. A rendere il film così avvincente ci sono anche le interpretazioni di Asbille e Wittrock sono state particolarmente apprezzate. Asbille riesce nell'impresa di recitare principalmente con lo sguardo, mentre Wittrock offre un ritratto inquietante del killer. Il film poi mantiene alta la tensione per tutta la sua durata, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma.

Don’t Move, pellicola prodotta da Sam Raimi, rracconta la storia di Iris, interpretata da Kelsey Asbille, una giovane donna che si ritrova intrappolata in una situazione terrificante.

Le opinioni del pubblico e della critica

"Don't Move" ha ricevuto recensioni contrastanti. Su Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto un punteggio del 75% dalla critica, ma solo il 42% dal pubblico.

Molti spettatori apprezzano la tensione costante e le performance degli attori. Tuttavia, alcuni critici hanno notato problemi nella profondità dei personaggi e nell'uso eccessivo di alcuni cliché del genere horror.

Nonostante le opinioni divise, il film è riuscito a conquistare la prima posizione nella classifica globale di Netflix, con oltre 20 milioni di visualizzazioni e 31 milioni di ore viste nella prima settimana.

"Don't Move" si sta rivelando un successo per Netflix, dimostrando ancora una volta l'appetito del pubblico per thriller ben realizzati e ricchi di suspense. Che lo si ami o lo si odi, questo film sta certamente facendo parlare di sé, confermando il potere di attrazione dei thriller di sopravvivenza sulla piattaforma streaming.

Se siete amanti del genere e non temete 92 minuti di pura adrenalina, "Don't Move" potrebbe essere la vostra prossima visione su Netflix. Preparatevi a una corsa contro il tempo che vi terrà con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo.