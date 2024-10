Delitto di Avetrana, la serie tv sarà online dal 30 ottobre: cambia il titolo

Roma, 29 ottobre 2024 – La serie tv sul delitto di Sarah Scazzi andrà in onda. Ma con un altro titolo. Non più ‘Avetrana - Qui non è Hollywood’ ma ‘Qui non è Hollywood’, così come deciso dopo il ricorso del Comune di Avetrana al tribunale di Taranto che ne aveva deciso la sospensione cautelare, imponendo alla produzione di Groenlandia e Disney di eliminare dal nome il riferimento al paese del Tarantino. La serie, che doveva essere online il 25 ottobre secondo il palinsesto, sarà disponibile su Disney+ da domani 30 ottobre. Tutto questo in attesa dell’udienza prevista per il 5 novembre.

La serie

La serie è tratta dal libro 'Sarah la ragazza di Avetrana', scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, è prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia.

Il cast

Nel ruolo di Sarah Scazzi, la 15enne uccisa ad Avetrana il 26 agosto 2010, c’è Federica Pala. Vanessa Scalera veste i panni della zia Cosima Misseri, condannata per l’omicidio insieme alla figlia Sabrina Misseri, che è interpretata da Giulia Perulli. Paolo De Vita è Michele Misseri, Imma Villa è Concetta Serrano. Anna Ferzetti è la giornalista Daniela, Giancarlo Commare Ivano, Antonio Gerardi interpreta il Maresciallo Persichella.

Marracash è autore e interprete della canzone 'La Banalità del Male', end credit song della serie.