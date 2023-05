Doc 3, iniziate le riprese. Nel cast anche Ciro Ricci di ‘Mare Fuori’

Roma, 15 maggio 2023 – Al via le riprese di Doc 3, c’è anche Ciro Ricci di ‘Mare Fuori’. La terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’, la popolare serie tv targata Lux Vide e Rai Fiction è ufficialmente partita con la messa in onda prevista per la nuova stagione tv (probabilmente nei primi mesi del 2024).

“Lunedì mi chiudono a Formello e mi liberano a Natale”, scherza Luca Argentero annunciando, via social, l’inizio delle riprese di Doc 3, che batterà il primo ciak oggi 15 maggio.

Il bell’attore 45enne è, infatti, il protagonista della serie (il dottor Andrea Fanti) che prende ispirazione dalla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, che ha perso i ricordi degli ultimi 12 anni della sua vita a seguito di un incidente stradale.

Argentero svela anche il titolo del primo episodio: ‘Risvegli’. E tutto fa pensare che, quindi, la storia ripartirà esattamente da dove l’avevamo lasciata a marzo 2022.

Nel finale di Doc 2 Andrea Fanti (Argentero) riesce a essere scagionato dalle accuse contro di lui durante l’emergenza Covid-19, aiutato da tutto il reparto, comprese l’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro) e la nuova capa Cecilia (Alice Arcuri), per tornare infine a essere il primario, ruolo che aveva ricoperto prima della perdita di memoria.

La nuova edizione, dunque, affronterà ancora una volta le vite e le avventure di chi lavora all’interno dell’ormai mitico Policlinico Ambrosiano, ma anche i casi medici tratti da situazioni realmente accadute.

Sul fronte del cast, rivedremo gli attori e le attrici delle prime due stagioni, ossia: Matilde Gioli (Giulia), Pierpaolo Spollon (Riccardo), Sara Lazzaro (Agnese), Giovanni Scifoni (Enrico), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel), Marco Rossetti (Damiano) ed Elisa Di Eusanio (Teresa). Non ci sarà Gianmarco Saurino, ovvero il dottor Lorenzo Lazzarini, uscito di scena alla fine della scorsa stagione. Sul set anche Simona Tabasco (Elisa) e Beatrice Grannò (Carolina), ormai lanciate a livello internazionale grazie al successo della seconda stagione delle serie internazionale “The White Lotus”.

New entry della terza stagione è il giovane Giacomo Giorgio, l’attore napoletano conosciuto come Ciro Ricci della serie-fenomeno ‘Mare Fuori’. Come svelato via social (con un video di un fan poi condiviso dallo stesso attore), Giorgio è presente al primo incontro che anticipa l’inizio delle riprese.

Nel video si vedono alcuni gli attori e il regista riuniti per una prima lettura dei copioni (l’11 maggio scorso). In questa panoramica si scorgono il volto di Matilde Gioli, Beatrice Grannò e in lontananza quello di Giacomo Giorgio, intento ad ascoltare, mentre sul finire della ripresa compare il volto di Luca Argentero.

Resta ora da capire se Giorgio sarà presente per l'intera stagione o per la durata di qualche episodio, dal momento che, come si evince dall'inquadratura del video, si tratta di un incontro tra interpreti, sceneggiatori e regista, relativo al primo episodio della fiction.