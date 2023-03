Dieci serie Sky da vedere assolutamente nella primavera 2023

10 serie Sky da vedere assolutamente nella primavera 2023

Soprannaturale, crimini, drammi storici e familiari, intrighi e lotte per il potere: sono alcuni ingredienti delle nuove serie Sky da vedere, in esclusiva su Sky e in streaming su Now e disponibili dai prossimi giorni. Christian 2 In uscita il 24 marzo 2023. Debuttano i sei nuovi episodi della seconda stagione del supernatural-crime drama con Edoardo Pesce (Christian) e Claudio Santamaria (Matteo). Il boss Lino è morto. Città-Palazzo ha bisogno di nuovi miracoli e di un nuovo re. Per Christian arriva il momento di prendere coscienza del proprio dono, diventando punto di riferimento di un’intera comunità, colui che compie scelte che andranno a influire sulla vita di tutti. Matteo deve decidere se schierarsi contro il salvatore di suo figlio, cedendo alla tentazione di giocare per sé. New entry nel cast, Nera (Laura Morante) ed Esther (Camilla Filippi). Hotel Portofino 2 In uscita il 29 marzo 2023. Torna con sei episodi il period drama inglese, ambientato sulle coste della riviera ligure e in un periodo turbolento, quello degli anni che in Italia videro l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Bella Ainsworth (Natascha McElhone) è la figlia di un ricco industriale passata a dirigere e far brillare l’hotel di famiglia. In questa...