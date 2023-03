Le 10 serie Netflix da vedere in primavera

Netflix

Quali sono le principali nuove serie Netflix da vedere questa primavera? Toni drammatici, registri comici, amori romantici, eros, ma anche mistero: ce n’è davvero per tutti i gusti nei titoli da poco disponibili sul servizio di streaming e altri che verranno rilasciati prossimamente. Beef – Lo Scontro In uscita il 6 aprile. Si tratta di un dramedy in dieci episodi. Dalla sinossi sappiamo che i protagonisti sono Danny Cho (Steven Yeun), un lavoratore edile in difficoltà e accecato dal rancore, e Amy Lau (Ali Wong), imprenditrice indipendente e un po’ insoddisfatta. I due rimangono coinvolti in un incidente, causato dalla rabbia. La faida che segue mette sottosopra le loro esistenze e relazioni e fa emergere i loro istinti più cupi. Ossessione In uscita il 13 aprile. Nuova mini-serie britannica da tre-quattro episodi, annunciata inizialmente come “Damage” e poi rinominata come “Ossessione”. Al centro della trama c’è la relazione di uno stimato chirurgo londinese con la fidanzata del figlio che si trasforma in un'infatuazione erotica pericolosa, in grado di cambiare per sempre le loro vite. Richard Armitage e Charlie Murphy interpretano rispettivamente William e Anna, i protagonisti. “Ossessione” è un adattamento dell'omonimo romanzo di Josephine Hart del 1991. Nel 1992 era...