Cinque serie tv adolescenziali che devi conoscere

Le chiamano teen series o serie tv adolescenziali. In effetti i loro protagonisti sono spesso ragazzi nel pieno della loro gioventù e le location in cui sono ambientate sono spesso scuole, licei, ma anche uffici, per chi si sta affacciando sul mondo del lavoro. Certamente serie tv adolescenziali come quelle che troverete elencate di seguito piacciono molto al target della Generazione Z e dei Millennials. Ma, a quanto pare, intrattengono spesso anche spettatori più adulti che abbiano voglia di fare un tuffo nel loro passato e di rivivere certe atmosfere ed emozioni. Perché non organizzare una visione collettiva in famiglia e tra amici? Ce n’è per tutti i gusti…

‘Glee’

In questa serie a metà tra il musical e il teen drama, si entra in un liceo dell’Ohio dove a farla da padroni sono le cheerleader e i giocatori di football. Un professore vorrebbe far rinascere il Glee Club, il gruppo corale dell’istituto, ma fa fatica a reclutare nuovi iscritti. Grazie al suo impegno e alla sua dedizione, però, alcuni ragazzi più defilati e ai margini impareranno a riconoscere il loro potenziale. Non sarà facile: si tratta di talenti veri, ma imperfetti. Su Disney Plus. Stagioni: 6. Episodi: 121.

‘Mercoledì’

Tra le serie tv adolescenziali, questa, uscita nell’autunno 2022, ha ottenuto numeri da record, anche rispetto ad altri generi e filoni, con 1,237 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni. Il debutto è stato visto da oltre 182 milioni di famiglie. L'iconica scena del ballo di Mercoledì è diventata virale sui social e ha fatto il giro del mondo; ci si sono cimentati in tanti, tra cui celebrities del calibro di Lady Gaga. Il titolo fa riferimento a Mercoledì Addams, che va a studiare alla Nervermore Academy, fucina di talenti dai poteri soprannaturali, dove si sono formati 25 anni prima i suoi genitori, Gomez e Morticia. Una mostruosa serie di omicidi getta nel terrore la comunità locale. E potrebbero condurre a un mistero che ha coinvolto gli stessi genitori di Mercoledì in passato. Su Netflix. Stagioni: 1. Episodi: 8 (è già stata annunciata la seconda stagione).

‘Emily in Paris’

Tanto criticata in Francia, dov’è stata ambientata, quanto apprezzata altrove con un grande successo di pubblico e presso molti commentatori. Tutto parte da quando l’americana Emily arriva nella capitale francese per sostituire una collega che ha scoperto di essere incinta. La giovane lavorerà per un anno in un’azienda che si occupa della comunicazione di beni di lusso. Non conosce una parola della lingua del posto e si dimentica in fretta del fidanzato che ha lasciato Oltreoceano… Le differenze culturali e sociali si faranno sentire, sia in ambito professionale sia in quello privato. La protagonista è Lily Collins, figlia d’arte: i suoi genitori sono il musicista Phil Collins e della sua seconda moglie, Jill Tavelman. Su Netflix. Stagioni: 3. Episodi: 30.

‘Summertime’

Una serie teen ideale da rivedere per inaugurare l’arrivo della bella stagione. È stata girata tra Ravenna e Cesenatico, terra per eccellenza degli amori giovanili estivi, ed è ispirata a una storia di Federico Moccia, l’autore di ‘Tre metri sopra il cielo’, di cui viene ripreso il filone narrativo portante: la classica brava ragazza, Summer, che si innamora di un coetaneo motociclista e scapestrato, Alessandro. Il tutto condito con i sogni, le speranze, le delusioni, le amicizie proprie dell’età più spensierata, ma anche più tormentata. Su Netflix. Stagioni: 3. Episodi: 24.

‘Grease: The Rise of The Pink Ladies’

Tra le recenti serie tv adolescenziali c’è anche quella che è uscita a circa 45 anni di distanza dal film ‘Grease’ del 1978, divenuto un cult. Nello specifico, la serie prequel è ambientata quattro anni prima del musical con protagonisti gli indimenticabili John Travolta e Olivia Newton-John, scomparsa nell’estate 2022, rispettivamente i mitici Danny e Sandy. Qui siamo riportati agli anni Cinquanta, epoca in cui nacque la girl gang più rivoluzionaria della storia della scuola Rydell High: è quella cioè delle protagoniste indiscusse, le Pink Ladies. Su Paramount +. Stagioni: 1. Episodi: 10.