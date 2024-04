Chi è Nicholas Galitzine protagonista di “Mary & George” su Sky

Su Sky e Now è disponibile ‘Mary & George’, una nuova miniserie drammatica/storica di produzione britannica creata da D. C. Moore e diretta da Oliver Hermanus, Alex Winckler e Florian Cossen. La storia è incentrata sulla relazione tra Giacomo VI e I e George Villiers, primo duca di Buckingham. Nel Regno Unito è stato trasmesso in prima visione da partire dal 5 marzo 2024 mentre negli Stati Uniti è arrivato un mese dopo, il 5 aprile. In Italia, invece, è stato acquistato da Sky e Now a partire dal 7 aprile, con due episodi a settimana. Tra gli interpreti spicca sicuramente il protagonista, Nicholas Galitzine. Scopriamo insieme chi è il bell’attore.

Nicholas Galitzine, chi è l’attore che interpreta George Villiers

In ‘Mary & George’, Nicholas Galitzine interpreta il personaggio realmente esistito di George Villiers, primo duca di Buckingham, cortigiano, statista e mecenate inglese diventato l’amante preferito e di re Giacomo VI. A guidarlo fu la madre Mary, cinica e avida, pronta a riporre nel figlio tutte le sue ambizioni più profonde. L’attore è nato il 29 settembre 1994 a Londra. Fin da giovane è stato appassionato di sport e ha giocato a rugby e calcio, partecipando a numerose gare fino a quando è stato costretto a fermarsi e interrompere il suo percorso dopo un infortunio alla cuffia dei rotatori. Successivamente, però, ha avuto inizio il suo percorso artistico che lo ha portato ad ottenere sempre maggiori riconoscimenti e ruoli importanti. Nel 2014 ha debuttato nel film “The Beat Beneath My Feet” accanto a Luke Perry. Poi ha interpretato un giovane ragazzo gay non dichiarato nel film di produzione irlandese “Handsome Devil”. Qualche anno dopo, nel 2017, ha preso parte alla pellicola “The Changeover”, recitando al fianco di Angelica Houston. Poi è stato scelto per un importante ruolo nella serie tv per Netflix “Chambers”. Nel 2021, ha interpretato il ruolo del principe Robert nel film ‘Cenerentola’ e ha anche inciso ben sette brani per la colonna sonora. Ma il ruolo che l’ha portato ad una ancora più maggiore fama internazionale è stata la pellicola Netflix ‘Rosso, bianco & sangue blu’. Lì interpretava il principe Henry accanto a Taylor Zakhar Perez (nei panni di Alex Claremon, il figlio del Presidente degli Stati Uniti d’America). Il film ha riscosso un grande successo di pubblico in numerosi Paesi, portando i fan a chiedere a gran voce un seguito, I due ragazzi, da rivali con poca sopportazione reciproca, si scoprono in breve tempo innamorati. E visto il ruolo importante che ricoprono nella politica internazionale, non gestiranno con facilità i loro sentimenti… Nicholas Galitzine è molto riservato sulla sua vita privata e non ha mai raccontato il suo status sentimentale, se sia single oppure fidanzato. E ha ammesso che, essendo molto impegnato con il lavoro e spesso in viaggio, non è facile conciliare una relazione che possa essere stabile e duratura: “Con le mie ultime due fidanzate sentivo come se fossimo stati costretti a seguire strade separate principalmente per colpa dei viaggi. È complicato. Le persone che lavorano nel settore lo capiscono, questo lavoro sicuramente non favorisce relazioni consolidate”.