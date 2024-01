Chi è Marco Rossetti, Damiano Cesconi di ‘Doc – nelle tue mani 3’

Il personaggio di Damiano Cesconi, interpretato da Marco Rossetti, è entrato nelle storie di ‘Doc – nelle tue mani’, con Luca Argentero e Matilde Gioli, a partire dalla seconda stagione. Da poco è ripartita la terza stagione della serie. Abbiamo ritrovato anche Damiano, che però, alla fine di questi nuovi episodi, saluterà il pubblico. Damiano era arrivato al Policlinico Ambrosiano occupando il posto che era di Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino), medico che ha contratto il Covid e che poi non ce l’ha fatta. Ma oltre all’aspetto professionale, Damiano cerca di conquistare anche il cuore di Giulia (la Gioli). I due si rincorrono per tutte le puntate… Intanto da nemico di Andrea Fanti (Argentero) Damiano si trasforma in un suo alleato e complice.

Carriera

Marco Rossetti, romano, classe 1985, ha scoperto la recitazione da ragazzo, durante l’adolescenza. All’inizio considerava il teatro un diversivo poco importante, come ha raccontato lui stesso. Era un giovane irrequieto e turbolento. In realtà recitare lo ha calmato e, col tempo, gli ha indicato un percorso che poi lo ha portato a diplomarsi al Centro Sperimentale di cinematografia. In televisione abbiamo visto Rossetti in ‘Distretto di polizia’ stagioni 5 e 7, ‘Ris 3’, ‘Ris Roma’, ‘Speravo de morì prima’, ‘Buongiorno, mamma!’, ‘A casa tutti bene’. Tra i lavori più recenti per il piccolo schermo, oltre a ‘Doc – Nelle tue mani’, stagioni 2 e 3, ci sono anche ‘Odio il Natale’ e ‘Un passo dal cielo 7’. È stato anche protagonista di ‘Black Out’. Per quel che riguarda il cinema, Rossetti è stato nel cast di ‘Quando a Roma nevica’, ‘La ragazza dei miei sogni’ e ‘7 donne e un mistero’. Stando a quel che risulta, Rossetti ha partecipato anche a due videoclip, ‘Parole di ghiaccio’ di Emis Killa e ‘a mano a mano’ realizzato con la versione del brano cantato da Rino Gaetano.

Vita privata

Marco Rossetti ha raccontato di aver sofferto da piccolo di una malattia rara. Per questo, durante l’infanzia, l’attore è cresciuto negli ospedali. È stata un’esperienza che ha cambiato la vita a lui e alla sua famiglia. Poi, nel tempo, la patologia è rientrata. Sul fronte sentimentale, tempo fa Rossetti era fidanzato con la collega Beatrice Arnera (vista di recente in ‘Buongiorno, mamma!’). I due però si sono lasciati in seguito alla pandemia e al lockdown. La convivenza forzata – ha raccontato Rossetti – ha fatto in modo che prendessero strade diverse. Oggi Arnera è insieme ad Andrea Pisani, del duo PanPers, ed è in dolce attesa.