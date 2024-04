Chi è Ludovica Coscione, Teresa di ‘Mare Fuori’

In ‘Mare Fuori’ Teresa Polidori, interpretata da Ludovica Coscione, riesce a conquistare il cuore di Eduardo Conte, che ha il volto di Matteo Paolillo. I due vengono da ambienti molto diversi e hanno prospettive differenti, eppure tra loro scocca la scintilla. Teresa è arrivata all’istituto penitenziario dove è detenuto Edoardo come coordinatrice di un progetto artistico. Edoardo, però, inizialmente, ha una relazione con Carmela, la moglie di un altro detenuto. Le cose poi cambiano e i sentimenti evolvono… Nell’ultimo episodio della quarta stagione della serie Teresa, incinta, ha perso il suo grande amore, che purtroppo è morto. In vista della quinta stagione non si sa ancora quale sarà la sorte di Teresa. Certo è che il personaggio ha portato fortuna alla sua interprete.

Biografia

Ludovica Coscione è napoletana. Festeggia il compleanno il 30 gennaio. È nata nel 1999. Fin da adolescente e da studentessa del liceo – Ludovica ha fatto studi scientifici – Coscione ha dimostrato una grande passione e una forte determinazione per due filoni principali: la recitazione e la ginnastica artistica, un altro contesto in cui ha raggiunto ottimi risultati. Ancora prima della maturità, Ludovica si è iscritta a una scuola di cinema e poi ha mosso alcuni passi nella moda. A dare una prima svolta al suo percorso è stato il ruolo di Mia nella fiction ‘Non dirlo al mio capo’ con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Da lì sono sorte altre importanti occasioni come alcune parti in ‘Che Dio ci aiuti’ e ‘Il Paradiso delle Signore’ fino a ‘Mare Fuori’.

Vita privata

Ludovica Coscione è molto affezionata a sua sorella Lavinia, più piccola dell’attrice. Sulla sua sfera privata e affettiva la Teresa di ‘Mare Fuori’ è piuttosto riservata. Anche sui social Ludovica condivide poco della sua quotidianità al di là degli aspetti prevalentemente professionali. Pare che in passato, per un paio di anni, sia stata molto vicina al collega Nicolas Maupas, con il quale ha vissuto una storia lontana dai riflettori. Si è poi parlato di una possibile storia tra Coscione e Paolillo. In un’intervista a Timeline su Rai 3, però, Ludovica ha detto che tra loro c’è una forte amicizia, anche se comprende che per il pubblico sarebbe bello pensare al loro rapporto in termini romantici. Il settimanale ‘Chi’, che aveva parlato di un loro legame più intimo, di recente ha fatto trapelare l’indiscrezione per cui dopo due mesi di frequentazione assidua al di là del set, Ludovica e Matteo si sarebbero lasciati.

Interessi

Ludovica Coscione non si dedica più alla ginnastica artistica a livello agonistico, ma la pratica ancora sia per mantenere vivo il suo amore per la disciplina, a lei sempre molto cara, sia per tenersi in forma. Nel tempo libero suona anche il flauto traverso.