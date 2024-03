Chi è Chiara Martegiani, protagonista di ‘Antonia’ con Valerio Mastandrea su Prime Video

Su Prime Video è appena uscita una nuova serie, ‘Antonia’, di cui si sta parlando. La storia è incentrata sulla storia dell’omonima protagonista, interpretata da Chiara Martegiani, che recita insieme al compagno Valerio Mastandrea (nella serie Manfredi, compagno di Antonia). Un giorno Antonia, in maniera anche abbastanza casuale, scopre di essere affetta dall’endometriosi, una malattia spesso sottovalutata e invece difficile da affrontare e gestire.

Trama

In realtà, nonostante il tema serio trattato, ‘Antonia’ ha i toni della commedia brillante anche grazie all’interpretazione di Chiara Martegiani, che nella fiction ha portato la sua esperienza diretta e autobiografica. Pure la Martegiani, infatti, come Antonia, ha vissuto un momento di crisi personale e professionale e ha ricevuto una diagnosi di endometriosi, con tutto ciò che questo ha comportato nella sua vita e intorno a lei.

Biografia

- Chiara Martegiani è un'attrice e sceneggiatrice classe 1987. - È nata Rimini, festeggia il compleanno il 12 agosto. - Di ‘Antonia’ è anche ideatrice e co-sceneggiatrice. Dell’artista si sa che è nata da una coppia di dentisti, di cui evidentemente non ha seguito le orme professionali, scegliendo un’altra strada. - In televisione ha esordito nel 2006 tra i banchi della scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi. - Qualche tempo dopo ha lavorato anche a ‘Quelli che il calcio’. - Nel frattempo ha continuato anche la carriera di fotomodella. - Il suo esordio come attrice sul grande schermo è arrivato con il film ‘Un gioco da ragazze’ del 2008, con Valentina Carnelutti e Filippo Nigro che hanno condiviso il set con la Martegiani. - Poi, l’anno seguente, Chiara è entrata nel cast di ‘Meno male che ci sei’ con Claudia Gerini. - Nel 2011 è in ‘Maternity Blues’ diretta da Fabrizio Cattani che ha fatto anche la regia di ‘Cronaca di una passione’ del 2015. - Dello stesso anno è la pellicola ‘Crushed lives - Il sesso dopo i figli’. - Nel 2018 Chiara Martegiani è diventata Carolina per il film ‘Ride’ di Valerio Mastandrea. Nel 2021 l’abbiamo ritrovata ne ‘L’ispettore Coliandro’ con Giampaolo Morelli. - L’ultimo lavoro cinematografico uscito in sala è stato ‘Diabolik. Chi sei?’ nei panni di Elisa Coen.

Vita privata

In passato Chiara Martegiani ha avuto una lunga relazione con l’attore Eros Galbiati. Dal 2016 è in coppia con l’attore e regista Valerio Mastandrea. Nel 2021 è nato il loro primogenito, Ercole. Mastandrea è diventato papà bis: infatti aveva già avuto un primo figlio, Giordano, la cui madre è l’attrice e autrice tv Valentina Avenia, arrivato nel 2010.