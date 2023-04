Carolina Crescentini: tutti i film e i programmi tv dove puoi vederla

Fascino, talento, carisma. Carolina Crescentini è un'attrice italiana apprezzata dal pubblico e dalla critica. I film e i programmi tv di Carolina Crescentini riscuotono spesso interesse, divertono, se si tratta di commedie e in certi casi fanno discutere.

Carolina Crescentini: biografia

Nata a Roma nel 1980, Carolina Crescentini, dopo aver frequentato la facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo, inizia a seguire alcuni corsi di recitazione e viene ammessa al Centro sperimentale di cinematografia, dove si diploma nel 2006. L’esordio nei film e programmi tv di Carolina Crescentini avviene con la serie ‘La squadra 4’ (2003) e ‘Carabinieri - Sotto copertura’ (2005) e con il thriller ‘H2Odio’ (2006) di Alex Infascelli uscito direttamente in Dvd.

Film e programmi tv di Carolina Crescentini: Notte prima degli esami - Oggi

Nel 2007 Crescentini debutta nel cinema con ‘Notte prima degli esami – Oggi’ di Fausto Brizzi, in cui interpreta Azzurra, un’addestratrice di delfini di cui si innamora Luca, alias Nicolas Vaporidis. Lo stesso anno i due attori lavorano insieme anche sul set di ‘Cemento armato’. Tra i primi film e i programmi tv di Carolina Crescentini spiccano anche l'opera prima di Silvio Muccino, ‘Parlami d'amore’ – per cui riceve una candidatura ai David di Donatello – e ‘I demoni di San Pietroburgo’, pellicola che racconta Dostoevskij, di giorno preso dalla stesura de ‘Il giocatore’ e di notte affannato a ricercare dei terroristi.

Boris

Il percorso professionale continua con altri film e programmi tv di Carolina Crescentini, con la serie ‘Provaci ancora prof!’ (2005) e la sit-com satirica ‘Boris’ (2007). Nel 2009 è nelle sale con ‘Generazione 1000 euro’ di Massimo Venier e ‘Oggi sposi’ di Luca Lucini. Nello stesso anno vince il premio “Giuseppe De Santis” come migliore attrice emergente del 2009. Özpetek la scrittura in un piccolo ruolo per ‘Mine vaganti’ (2010). Nel 2011 Crescentini viene premiata, Migliore attrice non protagonista, con un Nastro d'argento per ‘20 sigarette’ (2010) e con un Ciak d’oro per ‘Boris - Il film’ (2011) e il personaggio della mitica Corinna Negri, attrice incapace, ribattezzata “cagna maledetta” per la sua mancanza di talento sul set. Seguono poi altri film e programmi tv di Carolina Crescentini, tra cui ‘L’industriale’ (2011), ‘Una famiglia perfetta’, ‘Allacciate le cinture’ (2014), ‘Meraviglioso Boccaccio’ (2015), ‘Beata ignoranza’ (2017), ‘La verità vi spiego sull'amore’ (2017), ‘Sconnessi’ (2018), ‘A casa tutti bene’ (2018).

Mare Fuori

Tra le ultime interpretazioni di successo di Crescentini troviamo quella di Paola Vinci nella serie tv ‘Mare fuori’ (2020), per tre stagioni, la madre di Nada ne ‘La bambina che non voleva cantare’ (Premio Flaiano, Migliore interpretazione femminile), e di nuovo Corinna in ‘Boris - Stagione 4’. Nel 2023 è protagonista di una delle interviste più seguite e apprezzate, anche sui social, di ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani su Rai 2.

Vita privata

Dal 2017 Carolina Crescentini è legata sentimentalmente al cantautore e polistrumentista Francesco Motta. I due si sono sposati nel settembre 2019.