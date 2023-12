Brad Pitt compie 60 anni: gli amori e i film che lo hanno reso una leggenda

Brad Pitt compie sessant'anni. Sembra impossibile ai Millennial e ai loro genitori - insomma, a chi ha vissuto i suoi esordi e la sua affermazione come una delle stelle più brillanti nel firmamento del cinema mondiale -, eppure anche Brad Pitt invecchia. Anzi, a onor del vero matura. Oggi, 18 dicembre 2023, il sex symbol degli attori compie 60 anni.

Bello, bravo, intelligente: cosa chiedere di più? Di lui la maggior parte di noi ricorda i due amori storici: quello con Angelina Jolie e quello con Jennifer Aniston. Con entrambe Brad Pitt si è sposato, ma è la storia con Jennifer Aniston ad aver continuato a far sognare i fan per molti anni.

Brad Pitt

Angelina e Jennifer, ma non solo. Numerosi i flirt attribuiti negli anni a Brad Pitt: da quello con Margot Robbie a quello con Emily Ratajkowski. Proprio la liaison con quest'ultima starebbe animando attualmente le riviste di gossip. E ancora: Gwyneth Paltrow, Juliette Lewis, Claire Forlani, Robin Givens e Jill Schoelen.

Negli ultimi trentacinque anni Brad Pitt ha fatto sognare milioni di spettatori al cinema e in tv. I suoi esordi al cinema portano la data del 1987, anno di uscita di 'Hunk' con la regia di Lawrence Bassoff. Ma il film che sarà ricordato come di fatto una vera gemma è 'Thelma & Louise' di Ridley Scott del 1991. Film che al botteghino non ha sbancato all'epoca, ma che poi è diventato di culto sfronato. 'Johhny Suede', 'In mezzo scorre il fiume', 'Una vita al massimo', 'Intervista col vampiro' - questo è uno dei film della sua consacrazione - 'Vento di passioni' - altra opera che lo ha eletto a sex symbol e uno degli attori più talentuosi del cinema mondiale - e poi altre pietre miliari come 'Seven', 'L'esercito delle 12 scimmie', 'Sleepers', 'Sette anni in Tibet', 'Vi presento Joe Black', 'Fight Club', 'Essere John Malkovich', 'The Mexican', 'Ocean's Eleven', 'Troy', 'Mr & Mrs. Smih', 'Burn after reading', 'Bastardi senza gloria'.

Tra i numerosi riconoscimenti che l’attore e regista ha ricevuto durante la sua carriera spiccano ben due premi Oscar.

Brad Pitt ha sei figli: tre naturali e tre adottivi.