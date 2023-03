Ben Affleck ospite a Che tempo che fa

Ben Affleck nel film 'Air'

Ben Affleck alla corte di Fabio Fazio. L'attore e regista sarà domani, domenica 26 marzo, ospite di Fabio Fazio su Raitre nel programma 'Che tempo che fa' dalle 20 su Raitre e sarà protagonista di un'intervista esclusiva che si preannuncia molto interessante.

Ben Affleck, nelle sale cinematografiche dal 6 aprile con 'Air - La storia del grande salto' ovvero il film che racconta la storia dell'accordo epocale fra Michael Jordan e Nike - un'intesa commerciale che ha di fatto lanciato nell'Olimpo sportivo e mediatico due delle realtà maggiormente note negli anni Ottanta e Novanta. Una curiosità: la sceneggiatura di 'Air - La storia del grande salto' è stata scritta nel 2021 da Alex Convery ed è entrata a far parte della lista delle migliori sceneggiature non prodotte, ma vi è rimasta decisamente poco - e di cui lo stesso Affleck è il regista, parlerà certamente del film ma altrettanto certamente anche del legame con Jennifer Lopez, che li ha portati al matrimonio quasi un anno fa.

Una storia d'amore che ha fatto sognare moltissimi fan, anche e soprattutto per il "giro immenso" che questa relazione ha fatto nel corso di ben due decenni. I due, bellissimi e rampanti, vent'anni fa erano una delle coppie in rampa di lancio dello showbiz, poi si sono separati. Ma sempre amati. Tant'è che vent'anni dopo sono tornati insieme e si sono sposati.

La carriera di Ben Affleck è costellata di grandi film. Basti pensare alle pellicole giovanili come 'Generazione X' e 'Will Hunting - Genio ribelle', ma non solo. Più avanti la consacrazione con 'Pearl Harbour', 'Argo', 'Daredevil, 'Amore estremo' - film nel quale ha recitato proprio accanto a Jennifer Lopez -, 'Suicide squad' e 'Justice league'.