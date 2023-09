Amici 2023-2024: quando inizia e le anticipazioni

Il talent condotto da Maria De Filippi è alle porte. A pochi mesi dalla vittoria del ballerino Mattia Zenzola, salito sul podio il 14 maggio durante la scorsa edizione di Amici, il talent è pronto ad ospitare nuovi allievi all’interno della scuola. Sono molti i rumors riguardanti il cast, ma nessuna conferma è ancora arrivata dal sito ufficiale del programma. Le uniche certezze? Il talent ripartirà a settembre e le iscrizioni ai casting sono aperte.

Le novità sul cast

Secondo quanto riportato da MondoTV 24, la prima puntata del programma dovrebbe andare in onda domenica 24 settembre. Pare anche che saranno presenti cinque ospiti, due dei quali dovrebbero essere i primi classificati della precedente edizione: Mattia Zenzola e Angelina Mango. Sono molte le supposizioni sulle sorprese legate al cast di professori dell’edizione 2023 di Amici. Secondo alcune indiscrezioni, uno dei nuovi insegnanti potrebbe essere il ballerino Giuseppe Giofrè, già noto al pubblico per aver vestito i panni di giudice al serale dello show. Altre voci sembrano suggerire che Arisa, in precedenza giudice del cast, non dovrebbe tornare nella giuria dello show. La cantante, infatti, pare abbia scelto di tornare in Rai partecipando come giudice nel talent show The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici e in partenza a novembre 2023. E in quanto ad Emma? Anche la Marrone, che alcuni ritenevano potesse essere presente in qualità di sostituta di Arisa, sembra coinvolta in altri progetti professionali, compresa l’uscita del suo nuovo album.

Chi è Giuseppe Giofrè

Volto molto amato dal pubblico, Giuseppe Giofrè è un ex ballerino professionista della scuola, nonché giudice dell’ultima edizione del serale. Secondo alcuni sostenitori, Giofrè potrebbe ottenere una promozione da Maria de Filippi dopo aver sostenuto la prova di giudice. Secondo alcune indiscrezioni è possibile che il ballerino prenda il posto di Raimondo Todaro alla ricerca di nuovi talenti, considerando che la presenza di quest’ultimo nel cast appariva, nella prossima edizione, improbabile. In seguito ad alcuni diverbi avuti durante l’ultimo serale con Maria de Filippi, la presenza del ballerino ex volto di 'Ballando con le stelle' era stata messa in discussione. La De Filippi, tuttavia, sembra non avere alcuna intenzione di tagliarlo fuori dal cast dello show, per cui è probabile che rivedremo Todaro rivestire i panni di insegnante di latino americano, accanto ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, entrambi riconfermati nel cast di Amici 2023/2024.

Il ritorno di Anna Pettinelli e gli ospiti della prima puntata

A suscitare molto clamore è la possibilità di ritorno di Anna Pettinelli, la speaker radiofonica che ha partecipato anche a Domenica In ed è stata opinionista de La Vita in diretta, condotta da Alberto Matano. La Pettinelli aveva lasciato il suo posto ad Arisa, ma pare tornerà in studio per vestire nuovamente i panni di professore. Fanno parlare anche i nomi degli ospiti della prima puntata. Si prevede la presenza di Can Yaman, celebre attore turco; di Leonardo Pieraccioni, regista e attore fiorentino e di Alessia Marcuzzi, ad oggi conduttrice in Rai.