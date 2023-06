Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati. L'influencer e il calciatore che sono spesso stati al centro di numerose polemiche soprattutto per alcune esternazioni quantomeno discutibili della ragazza hanno pronunciato oggi, lunedì 20 giugno, il fatidico "sì". La cerimonia si è svolta nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa chiesa nella quale si erano sposati Francesco Totti e Ilary Blasi. La speranza degli sposi è che la location porti a loro una fortuna maggiore.

Ad accompagnare Chiara Nasti all’altare è stato, come tradizione vuole, il padre Enzo. Il ricevimento è si è svolto invece a Villa Miani, altra location famosa e suggestiva dalla quale si vede tutta Roma. Numerosi i volti noti che hanno partecipato alla cerimonia - immortalandone i momenti salienti e pubblicandoli sui social network, ovviamente -: da Ciro Immobile e consorte al portiere Pierluigi Gollini, passando per Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono recentemente diventati genitori del loro primogenito Thiago ed è stata la stessa influencer a raccontare la loro nuova vita. Ovviamente attraverso un post sui social network. "Hai cambiato la mia vita radicalmente, a volte mi ritrovo a pensare alla mia vita di prima.. mi manca tutto quel tempo libero e spensieratezza sai? Però allo stesso tempo ti guardo e penso che non ci sia cosa più bella che potessi fare, osservarti mi rende felice e soddisfatta❤️la mia felicità dipende tutta da te adesso. Quando ti svegli e mi guardi con quel sorrisone mi fa scoppiare il cuore, sei tutto ciò che ho sempre desiderato non potrei vivere senza averti sempre con me.. hai tutto il mio tempo ed il mio cuore piccolo Thiago" ha scritto Chiara Nasti.